5月16日（土）よる9時 第6話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」

本作に、MON7A（もんた）がゲスト出演！5月16日（土）放送後にHuluにて配信するオリジナルストーリーと、5月23日（土）放送の第7話、5月30日（土）放送の第8話に出演する。演じるのは、主演 町田啓太演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』にかつて通っていたOBの三代川類。『ユカナイ』で開催中のフリーマーケットに足を運ぶ。

■MON7A コメント

活動を始めた時からドラマに出たい夢があったので、この話を頂いた時はとてもうれしかったです。学校生活に悩みながら成長していくみんなの姿が俺の学生時代とも重なって、よりドラマの世界観に入り込めました。

演技自体もほぼ初めての俺がまさか日本テレビさんの土曜21時のドラマに出演できるなんて思ってもおらず、最初は少し不安もありましたが、三代川類が素の俺にとても近い印象でナチュラルに演じることができました。生徒のみんなから見たら先輩の役なので、みんなのお兄ちゃん的な存在になれたらうれしいです。

TVerでは第1〜3話と最新話を無料配信：https://tver.jp/series/srp8uxgiz9

Huluでは全話とオリジナルストーリーを配信：https://www.hulu.jp/tatsuki-too-kind-for-school/