女優の内山理名（44)が、12日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。夫で俳優の吉田栄作（57）が育児についてのアンケートに答えた。

内山は2021年11月に吉田と結婚。昨年9月10日に第1子誕生を報告。現在6カ月になったという。

吉田はワンオペ育児はするか？という質問に内山は「します」と答え、誕生した「最初の1カ月くらいは仕事も調整してくれて。なのでその期間は一緒にいてくれた時間が長かったので、ミルクあげる、寝るタイミングとか、おむつ替える時とかやってくれて」と明かした。

また、吉田は「育児について良かれと思ってやって怒られた失敗談は？」というアンケートに答え「ぐずったタイミングでミルクをあげていたら、“今はミルクのタイミングじゃない”とか、寝かしつけていたら“今は寝かしつけるタイミングじゃない”とか、夜あやしていたら、“今はそのテンションであやすタイミングじゃない”と言われるなど、たくさんありますよ」と答えた。

タレントの藤本美貴が「こっちも情緒不安定だから」と言い、お笑いタレントの横澤夏子も「こっちが言いたいだけの時もある」とフォローすると、内山は「たまにあるんですよ。夜に、昼間と同じあやし方。なんか“凄い笑ってるよ！！”そんなに笑わせて…確かにかわいいんですけど、私もついつい、それで今はこのテンションじゃなくて…って」と言ってしまうと言い、藤本、横澤の2人も、そのテンションであやしてしまったら「寝ないじゃん！」とうなずいていた。