5月11日深夜、俳優の東出昌大が『東出昌大の野営デトックス』（ABCテレビ）に出演。そこでの言動が物議を醸している。

「同番組は、5年前から山で生活を営む東出さんがゲストを招き、1泊2日のキャンプをおこなう企画です。この日は第2回が放送されましたが、東出さんの優し気な語り口などが人気を呼んでいます。

番組は24分ほど。11日の放送では、フワちゃんと、柔道家からプロレスラーへ転向したウルフ・アロンさんがゲスト出演しました」（スポーツ紙記者）

物議をかもしたのは番組終盤、焚火を囲みながら晩酌するシーン。フワちゃんが「相変わらず反省はしっかり続けて、新しい夢に向かって頑張れたらいいな」と語る場面だった。

「“不適切発言” を機に芸能界から姿を消したフワちゃんですが、当時のことへの反省はひとしおのようでした。ところが、これに対し、ウルフさんが『反省はもうよくない？』と語り、『1回間違えたらもう終わり……って世の中になっちゃってる。そうなったら、更生する余地を学ぶ機会もない』と熱く思いを伝えていました。

すると東出さんも、『反省なんてもういいよ』と賛同。人生の先輩たちの言葉に、フワちゃんは『私はもう反省するのみですけど、こうやって熱量を込めて言ってくれるだけでも嬉しい』と感慨深い様子を見せていました。

世間からのバッシングを受け続けてきたフワちゃんですが、プロレスの世界でみごとに転身を遂げています。次なる世界に足を踏み入れたフワちゃんの背中を押す、名シーンとなりました」（同）

ところが、この場面に一部で疑問が呈された。東出は、実際には「反省なんてもういいよ」と言ったあと、「そんなことはない」と笑って否定しているのだが、SNSでは前半だけが切り取られ、東出が反省していないと感じた視聴者もいたようだ。そのため、Xでは《誰が誰に言っとんねん》などのコメントが寄せられてしまった。

2020年1月、「文春オンライン」で不倫スキャンダルが報じられた東出。当時の妻である女優・杏との間には子供もいたが、結局は離婚。杏は現在、パリで生活を送っている。

一方、東出は、2024年8月に元女優の松本花林と再婚をはたした。

「不祥事の過去が色濃い2人ですが、反省を語るフワちゃんに対して、励ましの言葉とはいえ東出さんが『それは必要ない』と語ったことで、両者のスタンスの違いを感じた視聴者もいたのでしょう。

東出さんも誹謗中傷を浴びたといいますから、フワちゃんの騒動に思うところがあったのかもしれません。ただ、よかれと思ってかけた言葉が、結果的に批判を集める事態になってしまいました」（同前）

番組では、「ポジティブなやりたいことを見つけるんじゃなくて、『死ねない理由を集める』みたいな」と過去の心境を明かしていた東出。追い詰められたフワちゃんに共感する部分があったのだろうか。