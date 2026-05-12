明星食品は、カップめん「明星 らぁ麺や嶋 トリュフ香る白醤油らぁ麺」を、5月25日に発売する。

近年、素材にこだわった醤油ラーメンが注目を集めていることを受け、多くのグルメサイトやラーメン雑誌などで高く評価されている「らぁ麺や 嶋」監修の醤油ラーメンをカップめんで発売する。

「らぁ麺や 嶋」はラーメン界のレジェンドとして知られる「支那そばや」で修業を積んだ店主が営む、東京・西新宿にある完全予約制のラーメン店。白醤油や白トリュフオイルなど、原料や素材にこだわった「白醤油らぁ麺」が人気メニューで、予約がすぐに埋まってしまうほど人気が高く、なかなか訪れることのできないラーメン店として知られている。

今回は、その「白醤油らぁ麺」の味わいをカップめんで再現した。お店で使用している白醤油を一部に用いて、まろやかな甘みを感じるスープに、特製トリュフオイル（トリュフ香料使用）の芳醇な香りを合わせた、贅沢な一杯に仕上げている。しなやかでのど越しのよいノンフライ麺をすするたびに、トリュフの豊かな風味が口いっぱいに広がる。具材には、つるっとした食感のノンフライワンタンとメンマ、ねぎを合わせ、上品な味わいのスープを引き立てる。

予約した人だけが味わえる名店監修の一杯を、自宅で心ゆくまで楽しんでほしい考え。

商品特長は、しなやかでつるみのあるノンフライ麺とのこと。鶏をベースに魚介等を効かせ、白醤油のまろやかな甘みと厚みのある醤油スープになっている。別添は、特製トリュフオイル。具材は、ワンタン、メンマ、ねぎ。

［小売価格］339円（税別）

［発売日］5月25日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp