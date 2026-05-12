千葉ロッテマリーンズは、球団公式チアパフォーマー「M☆Splash！！」のメンバーが企画から携わった「M☆Splash！！ PRODUCE MENU」第1弾として全7商品を5月12日からZOZOマリンスタジアムで販売開始する。

今回販売するメニューは、メンバーが企画段階から参加し、味や見た目にもこだわりながら試食を重ねてブラッシュアップを実施。M☆Splash！！らしい華やかさや個性を表現した、こだわりのラインナップとなっている。商品は、M☆Splash！！の華やかなイメージをデザートにした「M☆Splash！！のカラフルポンチ☆スカッシュベリー」、千葉名産のピーナッツキャラメル味を採用した「M☆Splash！！のCHIBA愛 ピーナッツキャラメルPOP」、焼き芋に、旨みたっぷりの牛肉キーマカレーを豪快にトッピングしたボリューム満点メニューの「M★Splash！！のチーズとろとろ！おいもカレー☆」などフード・ドリンク・デザートまで幅広く展開する。

また「M☆Splash！！ PRODUCE MENU」を1点購入につき、「M☆Splash！！ステッカー」を1枚プレゼントする。ステッカーはなくなり次第終了となる。「M☆Splash！！ PRODUCE MENU 第1弾」プロジェクトリーダーのMIZUKI（みずき）は「今回のコラボメニューは、M☆Splash！！メンバーがこだわりを持って企画したメニューとなっています。見た目も味も楽しめる、観戦のおともにぴったりな商品ばかりですので、ぜひ球場で味わっていただけたら嬉しいです。ZOZOマリンスタジアムでしか楽しめない特別なコラボメニューを、ぜひチェックしてください！」とPRした。

＜商品一覧＞M☆Splash！！のコリアン焼き鳥ミニ（カップ）:900円、マルル・ホムロン/フロア2 209通路付近、M☆Splash！！のカラフルポンチ☆スカッシュベリー:850円、マルル・ホムロン/フロア2 209通路付近、M☆Splash！！のごろっと贅沢ピーチティー:800円、マルル・ホムロン/フロア2 209通路付近、M☆Splash！！のチーズとろとろ！おいもカレー☆:1150円、Bistro 0/フロア2 208通路付近、M☆Splash！！の濃厚BLACKごまシェイク:900円、OGI FARM/外周 グルメエリア、飲むプリン！？M☆Splash！！のご褒美シェイク:970円、Bamboo Forest/フロア2 201通路付近、M☆Splash！！のCHIBA愛ピーナッツキャラメルPOP:1500円:マーくんかすてぃら・ポップコーンワゴン/フロア2 208通路付近。価格は全て税込み。