クリス・プラット主演の人気アクションドラマ「ターミナル・リスト」シーズン2が、2026年10月21日にPrime Videoで配信開始となることがわかった。Amazonのアップフロント・プレゼンテーションにてプラットが発表したと米が伝えている。

ジャック・カーの同名小説を原作とする「ターミナル・リスト」は、米海軍特殊部隊（ネイビーシールズ）のジェームズ・リース少佐（クリス・プラット）の孤独な戦いを描くアクションドラマ。

シーズン2は小説『トゥルー・ビリーバー ターミナル・リスト2』を基に、ジェームズ・リースがリストを完遂した後、新たな目的を見出しながら暴力的な贖罪の旅に出る物語。シーズン1のリベンジ・スリラーから、世界を股にかけるスパイ・スリラーへと発展し、リースはインド洋、アフリカ南部・北部、中東、ヨーロッパを駆け巡ることになる。

プラットはシーズン2について、「シーズン1でやったどんなことよりもスケールが大きく、強烈で、野心的なシーズンになっています」と予告。「グローバルな規模で世界観を大きく拡張しています。より壮大なセット、より深い陰謀、そしてさらに高まる心理的な緊張感。シーズン1を大ヒットに導いてくれたファンの皆様にふさわしいシーズンにするため、数千人から成るチーム全員が心血を注ぎ込みました」。

シーズン2にはプラット、ケイティ・ブラニク役のコンスタンス・ウーが復帰するほか、前日譚スピンオフ「ターミナル・リスト ～闇の狼～」よりレイフ・ヘイスティングス役のトム・ホッパー、モハメッド・ファルーク役のダール・サリム、ジュールズ・ランドリー役のルーク・ヘムズワースが続投。新キャストとして、『ターミネーター：ニュー・フェイト』（2019）などのガブリエル・ルナがフレディ・ストレイン役で加わる。

製作総指揮はプラットが兼任するほか、『イコライザー』シリーズや『トレーニング・デイ』（2001）のアントワーン・フークア、ショーランナー・脚本も務めるデイビッド・ディジリオ、原作者のカーらが担当する。

「ターミナル・リスト」シーズン2は、2026年10月21日にPrime Videoで配信予定。

Source: