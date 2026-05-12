Amazonの大作シリーズ「ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪」シーズン3が、2026年11月11日にPrime Videoで配信開始となることが発表された。あわせて、王冠を戴くサウロンの新画像も公開されている。米などが報じた。

J・R・R・トールキン著『指輪物語』に基づく本作は、映画3部作の数千年前にあたる中つ国第二紀を舞台にした壮大なシリーズ。公式のあらすじによると、シーズン3では「シーズン2の出来事から数年後」にタイムジャンプするという。

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「エルフと闇の王サウロンの戦争が最高潮に達した時期が舞台。サウロンは戦争に勝利し、すべての種族を自らの意志に従わせ、最終的に中つ国全土を支配する力をもたらす“一つの指輪”を鋳造しようとする。」

Amazonによれば、「力の指輪」シーズン1は同社のテレビシリーズとして最大級の初動記録を保持しており、シーズン2は継続シリーズとして歴代トップ5に入る視聴数を獲得。シリーズは累計1億8,500万人以上の視聴者を集め、Prime Videoの新規加入者獲得に大きく貢献しているという。

同社のグローバル・テレビジョン部門責任者ピーター・フリードランダー氏は、「当初から本シリーズは、Prime Video最大のグローバル作品を特徴づけるスケール感、野心、そして映画的なストーリーテリングを体現してきました」と声明を発表。「世界中の何百万人ものファンによる驚異的な反響が、中つ国を巡る旅路が今なお人々の心に響き続けていることを示しています。その勢いは、シーズン3に向けてさらに高まっています」。

なお、シーズン3には新キャストとして、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のジェイミー・キャンベル・バウアーと、映画『シャーロック・ホームズ』シリーズなどのエディ・マーサンの参加がいる。

監督は「SHOGUN 将軍」シャーロット・ブランドストロム、「ホイール・オブ・タイム」サナー・ハムリが続投し、「ザ・ボーイズ」、「ウォーキング・デッド」を手掛けるステファン・シュヴァルツが監督が新たに参加。ショーランナーは引き続き、J・D・ペインとパトリック・マッケイが務めている。

「ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪」シーズン3は、2026年11月11日よりPrime Videoで配信予定。

※記事初出時に誤記がありました。

誤：シーズン3では「シーズン2の出来事から数千年後」にタイムジャンプ

正：シーズン3では「シーズン2の出来事から数年後」にタイムジャンプ

お詫びして訂正いたします。

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