「北朝鮮は全年齢層で世界トップレベル」ホスト国は警戒を強める。決勝進出をかけて激突。中国指揮官は自信「勝つチャンスもある」【U-17女子アジア杯】
ホスト国は警戒している。準決勝で対峙する相手を。
中国で開催されているU-17女子アジアカップで、４強が出揃った。日本、オーストラリア、北朝鮮、そして中国だ。
準々決勝で中国はインドと対戦。グループステージで日本に０−３で敗れている相手に、同じく３−０で勝利した。
決勝進出をかけて相まみえるのは、前回女王で、日本と共に最多４度の優勝を誇る北朝鮮。中国メディア『捜狐』は、「別の準々決勝では、北朝鮮がタイを６−０で破り、その圧倒的な強さを見せつけた」と伝え、次のように続ける。
「北朝鮮の世代別の女子チームは、全年齢層で世界トップレベルであり、U-17女子チームは2024年と2025年のワールドカップで連覇を果たしている。したがって、この準決勝は中国にとって厳しい試練となるだろう」
記事によれば、コーチ陣が事前に北朝鮮を分析し、的を絞った戦術を練っているという。マー・シャオシュ監督はチームへの自信を示し、「この体系的なトレーニングによって、選手たちは北朝鮮と互角に戦える力があり、勝つチャンスもあると信じています」と語った。
また同メディアは、もう１つの準決勝の日本対オーストラリアにも言及。「両チームはグループステージで対戦しており、その際は日本が５−０で大勝した。今回の再戦では、結果がどうなるか注目される」と記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
中国で開催されているU-17女子アジアカップで、４強が出揃った。日本、オーストラリア、北朝鮮、そして中国だ。
準々決勝で中国はインドと対戦。グループステージで日本に０−３で敗れている相手に、同じく３−０で勝利した。
決勝進出をかけて相まみえるのは、前回女王で、日本と共に最多４度の優勝を誇る北朝鮮。中国メディア『捜狐』は、「別の準々決勝では、北朝鮮がタイを６−０で破り、その圧倒的な強さを見せつけた」と伝え、次のように続ける。
記事によれば、コーチ陣が事前に北朝鮮を分析し、的を絞った戦術を練っているという。マー・シャオシュ監督はチームへの自信を示し、「この体系的なトレーニングによって、選手たちは北朝鮮と互角に戦える力があり、勝つチャンスもあると信じています」と語った。
また同メディアは、もう１つの準決勝の日本対オーストラリアにも言及。「両チームはグループステージで対戦しており、その際は日本が５−０で大勝した。今回の再戦では、結果がどうなるか注目される」と記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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