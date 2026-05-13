休みは1日だけ…新卒退職の26卒男性が語るブラック企業の横暴「細かいことを言うな！！！」と社長激怒
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新卒応援チャンネル【さざえ】が「【26卒/1ヶ月退職】「契約書がグチャグチャで…」1ヶ月退職した26卒技術職から通話凸が来ました【視聴者凸】」を公開した。新卒で入社した会社をわずか1ヶ月で退職したという26卒男性が通話で出演し、「契約書がグチャグチャ」だったというブラック企業の信じがたい実態を赤裸々に明かした。
男性は専門学校時代からアルバイトとして出入りしていた会社に、技術職として就職した。しかし、いざ渡された雇用契約書には社会保険や雇用保険の項目がなく、なぜか職種が「事務」と記載されていた。さらに、みなし残業の記載があるにもかかわらず時間の明記がないなど、あまりにもずさんな内容だったという。
不審に思った男性が「必要最低限の項目だと思うんで社会保険とか書いてください」と社長に修正を求めたところ、社長は「うちの地域では書かないから」と謎の理由で拒否。「名前書けないんで辞めるしかないですね…」と伝えると、「じゃあ辞めれば」と冷たく突き放されたと明かした。
実際の労働環境も過酷を極め、4月の休みはわずか1日のみだった。朝7時から夜21時頃まで働き詰めの日々が続き、耐えかねた男性が「休みにしてください」と抗議すると、社長からは「細かいことを言うな！！！」と現場で怒鳴られたと振り返った。退職の意向を親に報告した際も、親は会社側の対応に「ありえないでしょ！」と激怒したという。
なぜ技術職の男性の契約書に、不自然にも「事務」と記載されていたのか。男性は、書類を作成した30代後半の女性事務員について、社長の愛人だと思われると暴露。「普通の事務の人ができることが一切できない」ため、別の事務員の契約書をずさんに使い回していたのだと真相を語り、さざえ氏を驚愕させた。常軌を逸したブラック企業を早々に見限った男性だが、すでに新たな業界への転職に向けて前向きに動き出している様子だった。
男性は専門学校時代からアルバイトとして出入りしていた会社に、技術職として就職した。しかし、いざ渡された雇用契約書には社会保険や雇用保険の項目がなく、なぜか職種が「事務」と記載されていた。さらに、みなし残業の記載があるにもかかわらず時間の明記がないなど、あまりにもずさんな内容だったという。
不審に思った男性が「必要最低限の項目だと思うんで社会保険とか書いてください」と社長に修正を求めたところ、社長は「うちの地域では書かないから」と謎の理由で拒否。「名前書けないんで辞めるしかないですね…」と伝えると、「じゃあ辞めれば」と冷たく突き放されたと明かした。
実際の労働環境も過酷を極め、4月の休みはわずか1日のみだった。朝7時から夜21時頃まで働き詰めの日々が続き、耐えかねた男性が「休みにしてください」と抗議すると、社長からは「細かいことを言うな！！！」と現場で怒鳴られたと振り返った。退職の意向を親に報告した際も、親は会社側の対応に「ありえないでしょ！」と激怒したという。
なぜ技術職の男性の契約書に、不自然にも「事務」と記載されていたのか。男性は、書類を作成した30代後半の女性事務員について、社長の愛人だと思われると暴露。「普通の事務の人ができることが一切できない」ため、別の事務員の契約書をずさんに使い回していたのだと真相を語り、さざえ氏を驚愕させた。常軌を逸したブラック企業を早々に見限った男性だが、すでに新たな業界への転職に向けて前向きに動き出している様子だった。
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会社を辞めたい人向けのチャンネルです【経歴】2020.3 大学卒業2020.4 自動車ディーラーに入社2020.7 退職代行で逃亡2020.8 フリーターになる、同時に新卒応援チャンネルを始める2024.12 バイト先が潰れる2025.1〜 専業YouTuber
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