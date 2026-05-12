―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月8日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6364> ＡＩＲＭＡＮ 　東Ｐ 　 -17.92 　　5/11　本決算　　　-28.13
<6315> ＴＯＷＡ 　　　東Ｐ 　 -16.27 　　5/11　本決算　　　 47.40
<4403> 日油 　　　　　東Ｐ 　 -12.40 　　5/11　本決算　　　　1.26
<5821> 平河ヒューテ 　東Ｐ 　 -12.25 　　5/11　本決算　　　　1.31
<6277> ホソミクロン 　東Ｐ 　 -12.18 　　5/11　　上期　　　-42.43

<2395> 新日本科学 　　東Ｐ 　 -10.10 　　5/11　本決算　　　　2.86
<9090> ＡＺ丸和ＨＤ 　東Ｐ　　 -8.38 　　5/11　本決算　　　 11.73
<5451> ヨドコウ 　　　東Ｐ　　 -7.52 　　5/11　本決算　　　-32.07
<5535> ミガロＨＤ 　　東Ｐ　　 -6.89 　　5/11　本決算　　　　4.39
<1333> Ｕｍｉｏｓ 　　東Ｐ　　 -6.71 　　5/11　本決算　　　 -4.00

<4886> あすか薬ＨＤ 　東Ｐ　　 -6.58 　　5/11　本決算　　　　7.68
<4617> 中国塗 　　　　東Ｐ　　 -6.22 　　5/11　本決算　　　　　－
<3371> ソフトクリエ 　東Ｐ　　 -5.82 　　5/11　本決算　　　　0.09
<7951> ヤマハ 　　　　東Ｐ　　 -5.51 　　5/11　本決算　　　 10.52
<2201> 森永 　　　　　東Ｐ　　 -5.49 　　5/11　本決算　　　 -2.03

<8934> サンフロ不 　　東Ｐ　　 -5.30 　　5/11　本決算　　　 11.60
<4385> メルカリ 　　　東Ｐ　　 -4.92 　　5/11　　　3Q　　　 59.96
<9699> ニシオＨＤ 　　東Ｐ　　 -4.51 　　5/11　　上期　　　 -5.91
<3433> トーカロ 　　　東Ｐ　　 -4.11 　　5/11　本決算　　　　1.73
<5016> ＪＸ金属 　　　東Ｐ　　 -3.80 　　5/11　本決算　　　　5.27

<1813> 不動テトラ 　　東Ｐ　　 -3.54 　　5/11　本決算　　　-19.99
<9405> 朝日放送ＨＤ 　東Ｐ　　 -3.17 　　5/11　本決算　　　 -7.13
<7846> パイロット 　　東Ｐ　　 -3.14 　　5/11　　　1Q　　　 12.03
<6588> 東芝テック 　　東Ｐ　　 -2.75 　　5/11　本決算　　　 50.83
<1929> 日特建 　　　　東Ｐ　　 -2.62 　　5/11　本決算　　　 -8.86

<9101> 郵船 　　　　　東Ｐ　　 -2.39 　　5/11　本決算　　　-12.38
<5121> 藤コンポ 　　　東Ｐ　　 -2.32 　　5/11　本決算　　　　7.76
<1414> ショーボンド 　東Ｐ　　 -2.14 　　5/11　　　3Q　　　　2.80
<1882> 東亜道 　　　　東Ｐ　　 -2.09 　　5/11　本決算　　　　1.72
<4189> ＫＨネオケム 　東Ｐ　　 -1.75 　　5/11　　　1Q　　　-26.11

<7721> 東京計器 　　　東Ｐ　　 -1.66 　　5/11　本決算　　　 18.54
<9273> コーア商ＨＤ 　東Ｐ　　 -1.59 　　5/11　　　3Q　　　　2.99
<2915> ケンコーマヨ 　東Ｐ　　 -1.58 　　5/11　本決算　　　 -4.13
<4613> 関西ペ 　　　　東Ｐ　　 -1.26 　　5/11　本決算　　　　0.52
<9535> 広ガス 　　　　東Ｐ　　 -1.23 　　5/11　本決算　　　　7.61

<4951> エステー 　　　東Ｐ　　 -1.09 　　5/11　本決算　　　 11.75
<4547> キッセイ 　　　東Ｐ　　 -1.03 　　5/11　本決算　　　　黒転
<9434> ＳＢ 　　　　　東Ｐ　　 -1.00 　　5/11　本決算　　　　　－
<5946> 長府製 　　　　東Ｐ　　 -0.79 　　5/11　　　1Q　　　 34.86
<9068> 丸全運 　　　　東Ｐ　　 -0.75 　　5/11　本決算　　　　5.12

<4927> ポーラＨＤ 　　東Ｐ　　 -0.46 　　5/11　　　1Q　　　153.32
<8850> スターツ 　　　東Ｐ　　 -0.32 　　5/11　本決算　　　　1.98
<3199> 綿半ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -0.07 　　5/11　本決算　　　　2.46

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース