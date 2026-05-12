決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ＪＸ金属、郵船、ＳＢ (5月11日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月8日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6364> ＡＩＲＭＡＮ 東Ｐ -17.92 5/11 本決算 -28.13
<6315> ＴＯＷＡ 東Ｐ -16.27 5/11 本決算 47.40
<4403> 日油 東Ｐ -12.40 5/11 本決算 1.26
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ -12.25 5/11 本決算 1.31
<6277> ホソミクロン 東Ｐ -12.18 5/11 上期 -42.43
<2395> 新日本科学 東Ｐ -10.10 5/11 本決算 2.86
<9090> ＡＺ丸和ＨＤ 東Ｐ -8.38 5/11 本決算 11.73
<5451> ヨドコウ 東Ｐ -7.52 5/11 本決算 -32.07
<5535> ミガロＨＤ 東Ｐ -6.89 5/11 本決算 4.39
<1333> Ｕｍｉｏｓ 東Ｐ -6.71 5/11 本決算 -4.00
<4886> あすか薬ＨＤ 東Ｐ -6.58 5/11 本決算 7.68
<4617> 中国塗 東Ｐ -6.22 5/11 本決算 －
<3371> ソフトクリエ 東Ｐ -5.82 5/11 本決算 0.09
<7951> ヤマハ 東Ｐ -5.51 5/11 本決算 10.52
<2201> 森永 東Ｐ -5.49 5/11 本決算 -2.03
<8934> サンフロ不 東Ｐ -5.30 5/11 本決算 11.60
<4385> メルカリ 東Ｐ -4.92 5/11 3Q 59.96
<9699> ニシオＨＤ 東Ｐ -4.51 5/11 上期 -5.91
<3433> トーカロ 東Ｐ -4.11 5/11 本決算 1.73
<5016> ＪＸ金属 東Ｐ -3.80 5/11 本決算 5.27
<1813> 不動テトラ 東Ｐ -3.54 5/11 本決算 -19.99
<9405> 朝日放送ＨＤ 東Ｐ -3.17 5/11 本決算 -7.13
<7846> パイロット 東Ｐ -3.14 5/11 1Q 12.03
<6588> 東芝テック 東Ｐ -2.75 5/11 本決算 50.83
<1929> 日特建 東Ｐ -2.62 5/11 本決算 -8.86
<9101> 郵船 東Ｐ -2.39 5/11 本決算 -12.38
<5121> 藤コンポ 東Ｐ -2.32 5/11 本決算 7.76
<1414> ショーボンド 東Ｐ -2.14 5/11 3Q 2.80
<1882> 東亜道 東Ｐ -2.09 5/11 本決算 1.72
<4189> ＫＨネオケム 東Ｐ -1.75 5/11 1Q -26.11
<7721> 東京計器 東Ｐ -1.66 5/11 本決算 18.54
<9273> コーア商ＨＤ 東Ｐ -1.59 5/11 3Q 2.99
<2915> ケンコーマヨ 東Ｐ -1.58 5/11 本決算 -4.13
<4613> 関西ペ 東Ｐ -1.26 5/11 本決算 0.52
<9535> 広ガス 東Ｐ -1.23 5/11 本決算 7.61
<4951> エステー 東Ｐ -1.09 5/11 本決算 11.75
<4547> キッセイ 東Ｐ -1.03 5/11 本決算 黒転
<9434> ＳＢ 東Ｐ -1.00 5/11 本決算 －
<5946> 長府製 東Ｐ -0.79 5/11 1Q 34.86
<9068> 丸全運 東Ｐ -0.75 5/11 本決算 5.12
<4927> ポーラＨＤ 東Ｐ -0.46 5/11 1Q 153.32
<8850> スターツ 東Ｐ -0.32 5/11 本決算 1.98
<3199> 綿半ＨＤ 東Ｐ -0.07 5/11 本決算 2.46
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月8日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6364> ＡＩＲＭＡＮ 東Ｐ -17.92 5/11 本決算 -28.13
<6315> ＴＯＷＡ 東Ｐ -16.27 5/11 本決算 47.40
<4403> 日油 東Ｐ -12.40 5/11 本決算 1.26
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ -12.25 5/11 本決算 1.31
<6277> ホソミクロン 東Ｐ -12.18 5/11 上期 -42.43
<2395> 新日本科学 東Ｐ -10.10 5/11 本決算 2.86
<9090> ＡＺ丸和ＨＤ 東Ｐ -8.38 5/11 本決算 11.73
<5451> ヨドコウ 東Ｐ -7.52 5/11 本決算 -32.07
<5535> ミガロＨＤ 東Ｐ -6.89 5/11 本決算 4.39
<1333> Ｕｍｉｏｓ 東Ｐ -6.71 5/11 本決算 -4.00
<4886> あすか薬ＨＤ 東Ｐ -6.58 5/11 本決算 7.68
<4617> 中国塗 東Ｐ -6.22 5/11 本決算 －
<3371> ソフトクリエ 東Ｐ -5.82 5/11 本決算 0.09
<7951> ヤマハ 東Ｐ -5.51 5/11 本決算 10.52
<2201> 森永 東Ｐ -5.49 5/11 本決算 -2.03
<8934> サンフロ不 東Ｐ -5.30 5/11 本決算 11.60
<4385> メルカリ 東Ｐ -4.92 5/11 3Q 59.96
<9699> ニシオＨＤ 東Ｐ -4.51 5/11 上期 -5.91
<3433> トーカロ 東Ｐ -4.11 5/11 本決算 1.73
<5016> ＪＸ金属 東Ｐ -3.80 5/11 本決算 5.27
<1813> 不動テトラ 東Ｐ -3.54 5/11 本決算 -19.99
<9405> 朝日放送ＨＤ 東Ｐ -3.17 5/11 本決算 -7.13
<7846> パイロット 東Ｐ -3.14 5/11 1Q 12.03
<6588> 東芝テック 東Ｐ -2.75 5/11 本決算 50.83
<1929> 日特建 東Ｐ -2.62 5/11 本決算 -8.86
<9101> 郵船 東Ｐ -2.39 5/11 本決算 -12.38
<5121> 藤コンポ 東Ｐ -2.32 5/11 本決算 7.76
<1414> ショーボンド 東Ｐ -2.14 5/11 3Q 2.80
<1882> 東亜道 東Ｐ -2.09 5/11 本決算 1.72
<4189> ＫＨネオケム 東Ｐ -1.75 5/11 1Q -26.11
<7721> 東京計器 東Ｐ -1.66 5/11 本決算 18.54
<9273> コーア商ＨＤ 東Ｐ -1.59 5/11 3Q 2.99
<2915> ケンコーマヨ 東Ｐ -1.58 5/11 本決算 -4.13
<4613> 関西ペ 東Ｐ -1.26 5/11 本決算 0.52
<9535> 広ガス 東Ｐ -1.23 5/11 本決算 7.61
<4951> エステー 東Ｐ -1.09 5/11 本決算 11.75
<4547> キッセイ 東Ｐ -1.03 5/11 本決算 黒転
<9434> ＳＢ 東Ｐ -1.00 5/11 本決算 －
<5946> 長府製 東Ｐ -0.79 5/11 1Q 34.86
<9068> 丸全運 東Ｐ -0.75 5/11 本決算 5.12
<4927> ポーラＨＤ 東Ｐ -0.46 5/11 1Q 153.32
<8850> スターツ 東Ｐ -0.32 5/11 本決算 1.98
<3199> 綿半ＨＤ 東Ｐ -0.07 5/11 本決算 2.46
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース