2012年沢村賞…鷹の元エース・攝津正氏が伝授する“コントロール向上ドリル”

ピッチャーにとって“永遠のテーマ”と言えるのが制球力。思ったところに投げられず、悩む選手は多い。2012年に沢村賞を受賞するなど、正確無比なコントロールでソフトバンクのエースとして活躍した攝津正氏が、課題改善に繋がる練習方法を紹介している。

投球において下半身の動きは極めて重要になる。攝津氏はステップについて、「常に同じ方向、同じ歩幅で同じ方向に着かなければリリースポイントも定まらない」と強調する。踏み出す足の位置や歩幅がバラバラだとリリースポイントが安定せず、コントロールも定まらない。

攝津氏は、グラウンドに引かれたラインを使った“足の位置チェック”を推奨する。セットポジションの状態から両足のかかと、もしくはつま先をラインに合わせて軽く投球する。踏み出し足がラインに収まっているか、軸足のかかととつま先、どちらをライン上に置くとボールをコントロールできるかを確認し、体に覚え込ませる。

下半身の動きが安定したら、次は上半身の動きを確認する。足をステップ幅に広げて投球姿勢を取り、グラブ側の腕を目標物に対して真っすぐ伸ばす。「この位置から上の動きだけ」を意識してボールを投げる。体が左右にブレないように体重を前足に乗せ、フォロースルーが正しくできているかチェックする。

投球時に体が前に突っ込む選手は、軸足に体重を残す意識で投げるのも効果的だ。踏み出し足をロックさせ、体の勢いを受け止める感覚を養うことができる。「一つ一つのパーツがどう動いてるかを確認し、再現性を上げる」ことが、制球力向上への近道となる。（First-Pitch編集部）