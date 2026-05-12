奥智哉（17）、杢代和人（21）が、7月期のテレビ東京系連続ドラマ「君は夏のなか」（7月1日スタート、水曜深夜0時半）にダブル主演し、男子高校生2人の青春恋愛劇に挑戦することが12日、分かった。

古矢渚氏の人気BLマンガをドラマ化。奥は、映画が好きで、人より少しだけ不器用でまっすぐな性格の高校2年生戸田渉役、杢代は、同じく映画が好きで、誰もが振り返る学年イチの人気者、佐伯千晴役をそれぞれ演じる。共通の趣味を持つ男子高校生のひと夏の恋愛模様が描かれる。

奥は「渉も千晴もとてもピュアで不器用ですが、少しずつつながっていく関係を大事につくっていけたら」。杢代は「作品の持つ空気感、そして相手を想う気持ちの繊細さを大切にしながら撮影に臨んでいます」とコメントしている。

▽奥智哉コメント

千晴役のもっくんとは今回で3度目の共演で、しかも直前の作品でも一緒だったので、不思議な巡り合わせを感じています。「君は夏のなか」の、夏の淡い世界の中で一生懸命に生きる2人の姿が、切なくもいとおしくて。渉も千晴もとてもピュアで不器用ですが、聖地巡礼やひと夏の時間を通して、少しずつつながっていく関係を大事につくっていけたらと思っています。この夏は「聖地巡礼、始めました。」。「君夏」が、そんなふうに皆さまの夏のきっかけになれたらうれしいです。

▽杢代和人コメント

原作を読ませていただいた時に2人が過ごしたあの夏の日の尊さやまぶしいに心が動かされました。古矢先が描かれた、作品の持つ空気感、そして相手を想う気持ちの繊細さを大切にしながら撮影に臨んでいます。ぜひ楽しみにしていてください。