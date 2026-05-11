　ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー連盟は11日、北中米W杯に臨むボスニア・ヘルツェゴビナ代表メンバー26人を発表。14年ブラジル大会を経験している40歳FWエディン・ジェコ(シャルケ)や32歳MFセアド・コラシナツ(アタランタ)らが名を連ねている。

　欧州予選グループHに入ったボスニア・ヘルツェゴビナは5勝2分け1敗の勝ち点17で2位となり、プレーオフに進出。準決勝でウェールズをPK戦の末に下すと、決勝ではイタリアにPK戦で勝利を収め、3大会ぶり2回目の本大会出場を決めていた。

　本大会ではグループBに入り、カナダ、スイス、カタールと対戦する。

　以下、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表本大会メンバー26人

▼GK

二コラ・バシリ(ザンクト・パウリ)

マルティン・ズロミスリッチ(リエカ)

オスマン・ハジキッチ(スラベン・ベルポ)

▼DF

スティエパン・ラデリッチ(リエカ)

ニハド・ムヤキッチ(ガズィアンテプ)

ニダル・チェリク(RCランス)

アマル・デディッチ(ベンフィカ)

二コラ・カティッチ(シャルケ)

デニス・ハジカドゥニッチ(サンプドリア)

タリク・ムハレモビッチ(サッスオーロ)

セアド・コラシナツ(アタランタ)

▼MF

イバン・バシッチ(アスタナ)

イバン・シュニッチ(パフォス)

エルミン・マフミッチ(スロバン・リベレツ)

アマル・メミッチ(プルゼニ)

ケリム・アライベゴビッチ(ザルツブルク)

アルミン・ギゴビッチ(ヤング・ボーイズ)

ベンヤミン・タヒロビッチ(ブレンビー)

エスミル・バイラクタレビッチ(PSV)

ジェニス・ブルニッチ(カールスルーエ)

アミル・ハジアフメトビッチ(ハル・シティ)

▼FW

エディン・ジェコ(シャルケ)

エルメディン・デミロビッチ(シュツットガルト)

ハリス・タバコビッチ(ボルシアMG)

サメド・バジュダル(ヤギエロニア・ビャウィストク)

ヨボ・ルキッチ(ウニベルシタテア・クルージュ)

■予備メンバー

▼GK

タリク・カリッチ(ベレジュ・モスタル)

ムラデン・ユルカス(ボラツ)

▼DF

アルヤン・マリッチ(シュトゥルム・グラーツ)

ユスフ・ガジベゴビッチ(シュトゥルム・グラーツ)

エミル・カリッチ(シュトゥルム・グラーツ)

MF

イフェト・ジャコバツ(アクロン・トリヤッティ)

アメル・ゴヤク(リエカ)

ダリオ・サリッチ(アンタルヤスポル)

ハリス・ハイラディノビッチ(カスムパシャ)