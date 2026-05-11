2度目のW杯に臨むボスニア・ヘルツェゴビナ代表が本大会メンバー26人発表!! 40歳FWジェコらが名を連ねる
ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー連盟は11日、北中米W杯に臨むボスニア・ヘルツェゴビナ代表メンバー26人を発表。14年ブラジル大会を経験している40歳FWエディン・ジェコ(シャルケ)や32歳MFセアド・コラシナツ(アタランタ)らが名を連ねている。
欧州予選グループHに入ったボスニア・ヘルツェゴビナは5勝2分け1敗の勝ち点17で2位となり、プレーオフに進出。準決勝でウェールズをPK戦の末に下すと、決勝ではイタリアにPK戦で勝利を収め、3大会ぶり2回目の本大会出場を決めていた。
本大会ではグループBに入り、カナダ、スイス、カタールと対戦する。
以下、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表本大会メンバー26人
▼GK
二コラ・バシリ(ザンクト・パウリ)
マルティン・ズロミスリッチ(リエカ)
オスマン・ハジキッチ(スラベン・ベルポ)
▼DF
スティエパン・ラデリッチ(リエカ)
ニハド・ムヤキッチ(ガズィアンテプ)
ニダル・チェリク(RCランス)
アマル・デディッチ(ベンフィカ)
二コラ・カティッチ(シャルケ)
デニス・ハジカドゥニッチ(サンプドリア)
タリク・ムハレモビッチ(サッスオーロ)
セアド・コラシナツ(アタランタ)
▼MF
イバン・バシッチ(アスタナ)
イバン・シュニッチ(パフォス)
エルミン・マフミッチ(スロバン・リベレツ)
アマル・メミッチ(プルゼニ)
ケリム・アライベゴビッチ(ザルツブルク)
アルミン・ギゴビッチ(ヤング・ボーイズ)
ベンヤミン・タヒロビッチ(ブレンビー)
エスミル・バイラクタレビッチ(PSV)
ジェニス・ブルニッチ(カールスルーエ)
アミル・ハジアフメトビッチ(ハル・シティ)
▼FW
エディン・ジェコ(シャルケ)
エルメディン・デミロビッチ(シュツットガルト)
ハリス・タバコビッチ(ボルシアMG)
サメド・バジュダル(ヤギエロニア・ビャウィストク)
ヨボ・ルキッチ(ウニベルシタテア・クルージュ)
■予備メンバー
▼GK
タリク・カリッチ(ベレジュ・モスタル)
ムラデン・ユルカス(ボラツ)
▼DF
アルヤン・マリッチ(シュトゥルム・グラーツ)
ユスフ・ガジベゴビッチ(シュトゥルム・グラーツ)
エミル・カリッチ(シュトゥルム・グラーツ)
MF
イフェト・ジャコバツ(アクロン・トリヤッティ)
アメル・ゴヤク(リエカ)
ダリオ・サリッチ(アンタルヤスポル)
ハリス・ハイラディノビッチ(カスムパシャ)
欧州予選グループHに入ったボスニア・ヘルツェゴビナは5勝2分け1敗の勝ち点17で2位となり、プレーオフに進出。準決勝でウェールズをPK戦の末に下すと、決勝ではイタリアにPK戦で勝利を収め、3大会ぶり2回目の本大会出場を決めていた。
以下、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表本大会メンバー26人
▼GK
二コラ・バシリ(ザンクト・パウリ)
マルティン・ズロミスリッチ(リエカ)
オスマン・ハジキッチ(スラベン・ベルポ)
▼DF
スティエパン・ラデリッチ(リエカ)
ニハド・ムヤキッチ(ガズィアンテプ)
ニダル・チェリク(RCランス)
アマル・デディッチ(ベンフィカ)
二コラ・カティッチ(シャルケ)
デニス・ハジカドゥニッチ(サンプドリア)
タリク・ムハレモビッチ(サッスオーロ)
セアド・コラシナツ(アタランタ)
▼MF
イバン・バシッチ(アスタナ)
イバン・シュニッチ(パフォス)
エルミン・マフミッチ(スロバン・リベレツ)
アマル・メミッチ(プルゼニ)
ケリム・アライベゴビッチ(ザルツブルク)
アルミン・ギゴビッチ(ヤング・ボーイズ)
ベンヤミン・タヒロビッチ(ブレンビー)
エスミル・バイラクタレビッチ(PSV)
ジェニス・ブルニッチ(カールスルーエ)
アミル・ハジアフメトビッチ(ハル・シティ)
▼FW
エディン・ジェコ(シャルケ)
エルメディン・デミロビッチ(シュツットガルト)
ハリス・タバコビッチ(ボルシアMG)
サメド・バジュダル(ヤギエロニア・ビャウィストク)
ヨボ・ルキッチ(ウニベルシタテア・クルージュ)
■予備メンバー
▼GK
タリク・カリッチ(ベレジュ・モスタル)
ムラデン・ユルカス(ボラツ)
▼DF
アルヤン・マリッチ(シュトゥルム・グラーツ)
ユスフ・ガジベゴビッチ(シュトゥルム・グラーツ)
エミル・カリッチ(シュトゥルム・グラーツ)
MF
イフェト・ジャコバツ(アクロン・トリヤッティ)
アメル・ゴヤク(リエカ)
ダリオ・サリッチ(アンタルヤスポル)
ハリス・ハイラディノビッチ(カスムパシャ)