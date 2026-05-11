milet（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/11】シンガーソングライターのmiletが11日、公式サイトを更新。アーティストへの待ち伏せ・尾行などの迷惑行為について、法的措置を含め厳正に対処すると注意喚起した。

【写真】milet、色白美脚際立つミニワンピ姿

◆milet、迷惑行為に注意喚起


公式サイトでは「一部の方におきまして、以下のような行為が見受けられました。アーティストが安全に、そして心身共に健康に活動するためにも、ご理解とご協力をいただけますようお願いいたします」とし、「1. 路上、駅、空港など一般の方々や、施設等にご迷惑がかかる場所での待ち伏せ行為等」「2.アーティストと同じ公共交通機関に飛び乗る行為」「3.新幹線、飛行機等の公共交通機関でアーティストに近い席をとり、覗き込む行為」「4.アーティストの居住場所や稼働場所等の詮索、監視、尾行、追跡行為」など8つの項目を発表。

続けて「これらの行為は、アーティストの安全を脅かすものであり、周囲の一般の方々の安全確保の為、固くお断りいたします」と宣言し、「今後、これらの行為が確認された場合、ただちに警察への通報および法的措置を含め、厳正に対処させていただきます」と警告した。また、「ファンクラブ会員の方につきましては、強制退会等の措置を講じる場合がございます（返金不可）」とも伝え、最後には「miletを応援して下さる皆様のお気持ちに感謝申し上げますとともに、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）

◆公式サイト発表全文


【miletに関するお願いとご注意】

平素よりmiletを応援いただき、誠にありがとうございます。

一部の方におきまして、以下のような行為が見受けられました。
アーティストが安全に、そして心身共に健康に活動するためにも、ご理解とご協力をいただけますようお願いいたします。

1.路上、駅、空港など一般の方々や、施設等にご迷惑がかかる場所での待ち伏せ行為等
2.アーティストと同じ公共交通機関に飛び乗る行為
3.新幹線、飛行機等の公共交通機関でアーティストに近い席をとり、覗き込む行為
4.アーティストの居住場所や稼働場所等の詮索、監視、尾行、追跡行為
5.公表されていない稼働現場での待ち伏せ、並びに追跡行為
6.スタッフの注意を無視してアーティストに接触しようとする行為
7.アーティストを乗せた車両を稼働現場や宿泊先まで追跡する行為
8.アーティストと遭遇した場所を拡散し、アーティストの待ち伏せ等を容易にする行為

これらの行為は、アーティストの安全を脅かすものであり、周囲の一般の方々の安全確保の為、固くお断りいたします。
今後、これらの行為が確認された場合、ただちに警察への通報および法的措置を含め、厳正に対処させていただきます。
また、ファンクラブ会員の方につきましては、強制退会等の措置を講じる場合がございます（返金不可）。

miletを応援して下さる皆様のお気持ちに感謝申し上げますとともに、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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【Not Sponsored 記事】