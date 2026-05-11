6人組ライブモンスター Finallyが、メジャー1st EPを8月5日にリリース。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。

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本情報は、5月10日に開催した自身初の主催フェス『Finally FES』のステージ上で発表されたもの。新たなアーティスト写真では、ビニールの膜越しにこちらを見つめる6人の姿が映し出されている。全貌はまだ明かされておらず、メジャーデビューという新たなフェーズへ踏み込もうとしている彼女たちの“境界線上の瞬間”を切り取ったビジュアルとなっている。

また、6月29日より10日間連続開催となるライブシリーズ『Finally presents 10days Live Show“GACHINKO 2026”』の開催も決定。東京 六本木unravel tokyoを舞台に、対バン形式で連日開催される本公演は、メジャーデビュー前夜のFinallyが“今、本気でぶつかりたい相手”と真正面から向き合うシリーズとなる。

さらに、7月29日にはグループ結成5周年とメジャーデビューイヤーの節目を飾るワンマンライブを、Zepp Shinjukuにて開催。EPの詳細および各ライブ情報は、今後オフィシャルSNSにて順次発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）