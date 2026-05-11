マツコ・デラックスが首の手術による入院時のエピソードを明かし、強力な鎮痛薬を使用したことを語る場面があった。

【映像】アメリカの街をさまよう“ゾンビ状態”の人々

5月8日放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、首の手術のため入院していたマツコが2カ月ぶりにスタジオに復帰し、有吉弘行と入院時の様子についてトークを繰り広げた。

有吉から「もう痛くはないんすか？」と問われたマツコは、「全然痛くないけど……フェンタニルやっちゃった。痛み止めがフェンタニルなの。アメリカの『ゾンビ麻薬』よ」と衝撃の告白をする。有吉が「馬とか象に打つやつ」と冗談交じりに返すと、マツコはすかさず「人間用ですよ！」と訂正した。

医療用の強力な鎮痛薬で、主に手術中や術後の痛み止めとして使用されるフェンタニル。マツコは手術後に「痛い」と思うことがなかったそうで、有吉から「ちょっともう1日…ってならないの？」と聞かれると、マツコは「最後、『泣きの1本』追加してもらった」と告白。「体大きいので、じゃあ特別に…」と許可が出たというが、「本当に量を使っちゃいけないみたい」とも語った。（『マツコ＆有吉 かりそめ天国』より）