宇多田ヒカル、『花より男子2（リターンズ2）』イメージソングを歌唱「花男思い出すわ〜」「この曲はもう私の中で雨のシーンしか出てこない」「大好きでめっちゃ聴いてた」
歌手の宇多田ヒカルが、11日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』（後7：00）に出演。TBSドラマ『花より男子2（リターンズ2）』のイメージソングとなった「Flavor Of Life-Ballad Version」を披露した。
【写真】花沢類“誕生秘話””『花男』親友トークを繰り広げる小栗旬＆松本潤
宇多田はこの日「パッパパラダイス」「Flavor Of Life-Ballad Version」「One Last Kiss」の3曲を披露。「パッパパラダイス」はテレビ初披露となり、「Flavor Of Life-Ballad Version」はこの日のための特別アレンジで届けた。
『花男』のドラマファンには、馴染みの深い「Flavor Of Life-Ballad Version」が披露されると、ファンは歓喜。SNSでは「大好きでめっちゃ聴いてた」「花男思い出すわ〜」「この曲はもう私の中で雨のシーンしか出てこない」「大好きでめっちゃ聴いてた」などの反響が寄せられている。
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宇多田はこの日「パッパパラダイス」「Flavor Of Life-Ballad Version」「One Last Kiss」の3曲を披露。「パッパパラダイス」はテレビ初披露となり、「Flavor Of Life-Ballad Version」はこの日のための特別アレンジで届けた。
『花男』のドラマファンには、馴染みの深い「Flavor Of Life-Ballad Version」が披露されると、ファンは歓喜。SNSでは「大好きでめっちゃ聴いてた」「花男思い出すわ〜」「この曲はもう私の中で雨のシーンしか出てこない」「大好きでめっちゃ聴いてた」などの反響が寄せられている。