宇多田ヒカル、『花より男子2（リターンズ2）』イメージソングを歌唱「花男思い出すわ〜」「この曲はもう私の中で雨のシーンしか出てこない」「大好きでめっちゃ聴いてた」

宇多田ヒカル、『花より男子2（リターンズ2）』イメージソングを歌唱「花男思い出すわ〜」「この曲はもう私の中で雨のシーンしか出てこない」「大好きでめっちゃ聴いてた」