大悟、妻役・綾瀬はるかの天然発言にツッコミ「それを聞いてんねん！（笑）」 W主演作舞台あいさつで“夫婦感”
お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）、俳優の綾瀬はるか（41）、桑木里夢（9 ※桑＝異体字）が11日、都内で行われた映画『箱の中の羊』（29日公開）完成披露試写会に登場した。
【写真】本当の親子みたい…桑木里夢を優しい笑顔で見守る綾瀬はるか＆大悟
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。息子の姿をしたヒューマノイド役を桑木が演じる。
本作で家族を演じる3人。綾瀬は大悟が夫役ということに「大悟さんですか？と最初はびっくりした」と明かすも「すごく面白そうだなって思いました」とにっこり。一方、大悟は「こっちのほうがびっくりしましたよ。大悟で大丈夫ですか？って」と率直な感想を告白した。
出身地が近いこともあり、違和感なく夫婦を演じることができたという2人。そんな2人と共演した子役の桑木は「こんなすごい方と共演できるのは初なので、すごい体験でした」と喜びを明かした。と言いつつも、監督から「現場ではずっと大悟の頭をなでなでしてましたし、綾瀬さんにもベタベタでした（笑）」とすっかりなじみ、本当の家族のような関係性になっていたそう。
綾瀬が是枝監督との作品が久しぶりだったことに話が及ぶと、「（是枝監督が）さらにすごい領域にいかれていた」と天然発言。大悟は「わしは初めてだったからその領域分からんかったけど（笑）」と思わずぼそり。詳しく聞かれた綾瀬が「すごい…なんなんですかね…監督」と言うと、大悟も「それを聞いとんねん！（笑）」と夫婦感のあるツッコミも飛び出した。
さらに「空気感ですかね。さらに監督の目の奥にある自信」と続けると、「目の奥にある自信見られてたんですか？なかなか恥ずかしいですよそれ（笑）」と大悟がフォローして笑いを生んでいた。
イベントには寛一郎、柊木陽太、野呂佳代、是枝裕和監督も登場した。
【写真】本当の親子みたい…桑木里夢を優しい笑顔で見守る綾瀬はるか＆大悟
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。息子の姿をしたヒューマノイド役を桑木が演じる。
出身地が近いこともあり、違和感なく夫婦を演じることができたという2人。そんな2人と共演した子役の桑木は「こんなすごい方と共演できるのは初なので、すごい体験でした」と喜びを明かした。と言いつつも、監督から「現場ではずっと大悟の頭をなでなでしてましたし、綾瀬さんにもベタベタでした（笑）」とすっかりなじみ、本当の家族のような関係性になっていたそう。
綾瀬が是枝監督との作品が久しぶりだったことに話が及ぶと、「（是枝監督が）さらにすごい領域にいかれていた」と天然発言。大悟は「わしは初めてだったからその領域分からんかったけど（笑）」と思わずぼそり。詳しく聞かれた綾瀬が「すごい…なんなんですかね…監督」と言うと、大悟も「それを聞いとんねん！（笑）」と夫婦感のあるツッコミも飛び出した。
さらに「空気感ですかね。さらに監督の目の奥にある自信」と続けると、「目の奥にある自信見られてたんですか？なかなか恥ずかしいですよそれ（笑）」と大悟がフォローして笑いを生んでいた。
イベントには寛一郎、柊木陽太、野呂佳代、是枝裕和監督も登場した。