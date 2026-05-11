櫻坂46『マガジン』4号連続ジャック “第4弾”は山崎天・小島凪紗・佐藤愛桜が登場
『週刊少年マガジン』20号から、アイドルグループ・櫻坂46の4号連続ジャックがスタートしている。13日発売の24号では、ラスト第4弾として山崎天（崎＝たつさき）・小島凪紗・佐藤愛桜が登場。このたび、先行画像が公開された。
【写真】佐藤愛桜、小島凪紗のカットも公開
各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると、応募者全員に「ポストカードセット」をプレゼントする企画も実施する。20号、21号、22・23合併号、24号全ての応募券が必要となっている。
＜スタッフ・表紙＋巻頭グラビア 山崎天＞
撮影／HIROKAZU スタイリング／武久真理江 ヘアメイク／田村直子 デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／FURUMAU、 RHODOLIRION、 NOMINE
＜スタッフ・巻中グラビア 小島凪紗＞
撮影／前康輔 スタイリング／武久真理江 ヘアメイク／田村直子 デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／INDIVIDUALIZED SHIRTS、kotohayokozawa
＜スタッフ・巻末グラビア 佐藤愛桜＞
撮影／前康輔 スタイリング／優哉 ヘアメイク／田村直子 デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／ EimeeLaw
撮影協力／ 彫刻の森美術館
●各号ラインナップ
20号（4月15日発売）
表紙＋巻頭グラビア 守屋麗奈
巻中グラビア 谷口愛季
巻末グラビア 浅井恋乃未
21号（4月22日発売）
表紙＋巻頭グラビア 大園玲
巻中グラビア 村山美羽
巻末グラビア 稲熊ひな
22/23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア 田村保乃
巻中グラビア 山下瞳月
巻末グラビア 山川宇衣
24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア 山崎天
巻中グラビア 小島凪紗
巻末グラビア 佐藤愛桜
【写真】佐藤愛桜、小島凪紗のカットも公開
各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると、応募者全員に「ポストカードセット」をプレゼントする企画も実施する。20号、21号、22・23合併号、24号全ての応募券が必要となっている。
撮影／HIROKAZU スタイリング／武久真理江 ヘアメイク／田村直子 デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／FURUMAU、 RHODOLIRION、 NOMINE
＜スタッフ・巻中グラビア 小島凪紗＞
撮影／前康輔 スタイリング／武久真理江 ヘアメイク／田村直子 デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／INDIVIDUALIZED SHIRTS、kotohayokozawa
＜スタッフ・巻末グラビア 佐藤愛桜＞
撮影／前康輔 スタイリング／優哉 ヘアメイク／田村直子 デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／ EimeeLaw
撮影協力／ 彫刻の森美術館
●各号ラインナップ
20号（4月15日発売）
表紙＋巻頭グラビア 守屋麗奈
巻中グラビア 谷口愛季
巻末グラビア 浅井恋乃未
21号（4月22日発売）
表紙＋巻頭グラビア 大園玲
巻中グラビア 村山美羽
巻末グラビア 稲熊ひな
22/23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア 田村保乃
巻中グラビア 山下瞳月
巻末グラビア 山川宇衣
24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア 山崎天
巻中グラビア 小島凪紗
巻末グラビア 佐藤愛桜