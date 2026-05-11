山崎天

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　『週刊少年マガジン』20号から、アイドルグループ・櫻坂46の4号連続ジャックがスタートしている。13日発売の24号では、ラスト第4弾として山崎天（崎＝たつさき）・小島凪紗・佐藤愛桜が登場。このたび、先行画像が公開された。

【写真】佐藤愛桜、小島凪紗のカットも公開

　各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると、応募者全員に「ポストカードセット」をプレゼントする企画も実施する。20号、21号、22・23合併号、24号全ての応募券が必要となっている。

＜スタッフ・表紙＋巻頭グラビア　山崎天＞
撮影／HIROKAZU　スタイリング／武久真理江　ヘアメイク／田村直子　デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／FURUMAU、 RHODOLIRION、 NOMINE

＜スタッフ・巻中グラビア　小島凪紗＞
撮影／前康輔　スタイリング／武久真理江　ヘアメイク／田村直子　デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／INDIVIDUALIZED SHIRTS、kotohayokozawa

＜スタッフ・巻末グラビア　佐藤愛桜＞
撮影／前康輔　スタイリング／優哉　ヘアメイク／田村直子　デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／ EimeeLaw
撮影協力／ 彫刻の森美術館

●各号ラインナップ

20号（4月15日発売）
表紙＋巻頭グラビア　守屋麗奈
巻中グラビア　谷口愛季
巻末グラビア　浅井恋乃未

21号（4月22日発売）
表紙＋巻頭グラビア　大園玲
巻中グラビア　村山美羽
巻末グラビア　稲熊ひな

22/23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア　田村保乃
巻中グラビア　山下瞳月
巻末グラビア　山川宇衣

24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア　山崎天
巻中グラビア　小島凪紗
巻末グラビア　佐藤愛桜