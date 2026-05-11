eスポーツチーム「REJECT」所属選手・ストリーマーが『CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 第1回』に出場
株式会社REJECTが運営するeスポーツチーム「REJECT」は、所属選手・ストリーマーが、2026年5月10日（日）に開催される『CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 第1回』に出場することを発表した。
■「CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー」について
「CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー」は、『ストリートファイター6』の公式大会シリーズ「CAPCOM Pro Tour 2026」における地域予選大会。2026年5月から12月にかけて世界25地域で開催され、各地域から選出された合計26名のトッププレイヤーが、世界大会『CAPCOM CUP 13』への出場権を獲得する。
各地域では予選トーナメントが全5回実施され、選手は成績に応じてWorld Warrior地域ポイントを獲得する。2026年シーズンでは、任意の3大会の成績に基づく合計ポイント上位8名が地域決勝へ進出し、『CAPCOM CUP 13』出場をかけて争う。
また、日本は「Super Region」に指定されており、5大会すべての合計ポイントで最も多くのポイントを獲得した選手にも追加で『CAPCOM CUP 13』出場権が付与される。
『REJECT所属選手・ストリーマーも、世界大会出場を目指して本大会へ挑みます。引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします。』
＜大会概要＞
大会名：CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 第1回
開催日：2026年5月10日(日)
公式サイト：https://sf.esports.capcom.com/cpt-news/jp/c15932/
公式配信:
YouTube：https://www.youtube.com/c/CapcomFightersJP
Twitch：https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
■REJECT 出場選手一覧
STREET FIGHTER 6
ひなお（@hinatoo02）
tako（@tako956402）
雄次郎（@Yujiro2929）
eguto（@masima1123）
YAS（@YAS_jittyoku）
ハイタニ(@hai090)
■株式会社REJECT
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また、日本は「Super Region」に指定されており、5大会すべての合計ポイントで最も多くのポイントを獲得した選手にも追加で『CAPCOM CUP 13』出場権が付与される。
『REJECT所属選手・ストリーマーも、世界大会出場を目指して本大会へ挑みます。引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします。』
＜大会概要＞
大会名：CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 第1回
開催日：2026年5月10日(日)
公式サイト：https://sf.esports.capcom.com/cpt-news/jp/c15932/
公式配信:
YouTube：https://www.youtube.com/c/CapcomFightersJP
Twitch：https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
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ひなお（@hinatoo02）
tako（@tako956402）
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