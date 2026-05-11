男性アイドル姉の料理研究家 母の日に「お供え用」の猜花瓩發蕕辰燭塙霰鬚SNS議論沸騰
「みきママ」こと料理研究家でタレントの藤原美樹（４６）が１０日、インスタグラムのストーリーズを更新し、同日の「母の日」に花束をもらったことを報告した。ただ、母の日の花といえばカーネーションだが、みきママはもらった花は仏花（ぶっか、ぶつばな）だと思ったようだ。
みきママはストーリーズに「母の日のお花をもらったんだけど これ、お供え用だよ？」と投稿。同日、Ｘ（旧ツイッター）には「母の日のお花もらったんだけど、これお供え用だよね？」と疑問形で投稿した。ハッシュタグとして「カーネーション じゃなかった」とも付けた。
ストーリーズとＸでは赤、ピンク、黄色、白、紫の花束の動画を添付した。みきママは２男１女の母。花束を誰からもらったかには触れていない。動画の花を確認した限り、赤はカーネーションで他の花は菊に見える。菊は仏花の定番だが、フラワーショップでは母の日用の花として売られることがある。海外ではオーストラリアで母の日に菊（マム）を渡すのが定番だ。
ネットユーザーからは「不謹慎だけど爆笑ｗｗｗ」とみきママに同調する意見が寄せられた。他には「英語で菊の花はｃｈｒｙｓａｎｔｈｅｍｕｍ（クリサンセマム）といってｍｕｍ（お母さん）が入っているのでオーストラリアでは母の日に送るようです」との助言もある。
「子供が見たらどう思うんやろう。そう思ったのなら載せずに直接教えてあげるほうがいい」との意見もあった。
みきママの弟はＮＥＷＳの小山慶一郎。