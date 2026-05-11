「みきママ」こと料理研究家でタレントの藤原美樹（４６）が１０日、インスタグラムのストーリーズを更新し、同日の「母の日」に花束をもらったことを報告した。ただ、母の日の花といえばカーネーションだが、みきママはもらった花は仏花（ぶっか、ぶつばな）だと思ったようだ。

みきママはストーリーズに「母の日のお花をもらったんだけど これ、お供え用だよ？」と投稿。同日、Ｘ（旧ツイッター）には「母の日のお花もらったんだけど、これお供え用だよね？」と疑問形で投稿した。ハッシュタグとして「カーネーション じゃなかった」とも付けた。

ストーリーズとＸでは赤、ピンク、黄色、白、紫の花束の動画を添付した。みきママは２男１女の母。花束を誰からもらったかには触れていない。動画の花を確認した限り、赤はカーネーションで他の花は菊に見える。菊は仏花の定番だが、フラワーショップでは母の日用の花として売られることがある。海外ではオーストラリアで母の日に菊（マム）を渡すのが定番だ。

ネットユーザーからは「不謹慎だけど爆笑ｗｗｗ」とみきママに同調する意見が寄せられた。他には「英語で菊の花はｃｈｒｙｓａｎｔｈｅｍｕｍ（クリサンセマム）といってｍｕｍ（お母さん）が入っているのでオーストラリアでは母の日に送るようです」との助言もある。

「子供が見たらどう思うんやろう。そう思ったのなら載せずに直接教えてあげるほうがいい」との意見もあった。

みきママの弟はＮＥＷＳの小山慶一郎。