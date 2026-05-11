「頑張りすぎてしまったことで、自分に自分が疲れる、みたいな感じがあったと思います。でもこれは、離婚後に振り返って気づいたことではありますけどね」──離婚報道から3年、沈黙を続けていた女優の香坂みゆき（63）が『CHANTO WEB』のインタビューで、かつて多くの番組で活躍していたタレント・清水圭（64）との離婚や20年に及んだ結婚生活について明かした。

【写真】腕を組み幸せそうに微笑む、ウェディングドレス姿の香坂みゆきとタキシード姿の清水圭。元マネージャーの見舞いに訪れた清水圭の近影なども

語り始めた元妻と表舞台から姿を消した元夫、2人に何が起きているのか──。

1994年、香坂はバラエティー番組での共演がきっかけで清水と結婚。2人の子どもを授かり、"おしどり夫婦"として、テレビの旅番組にも揃って出演することもあった。芸能関係者が語る。

「清水さんは2012年に『奇跡体験！アンビリバボー』（フジテレビ系）のレギュラーを降板し、翌年には懇意にしていた所ジョージさんの『所さんの世田谷ベース』（BSフジ）のレギュラー出演も終了。この動きと同じくして、清水さんはアパレル業や飲食業をメインとした会社を設立します。経営者としての活動が軌道に乗ったのでしょう。2022年には芸能界引退を示唆しています」

冒頭のインタビューで香坂は、『結局、ちゃんとコミュニケーションがあればよかったんだと、今は思っています』と、当時の夫婦関係について振り返っていた。夫婦のかたちを維持してきた2人だったが、2020年、香坂と清水は大きな決断を下していた。

「1999年に夫婦名義で購入した2億円といわれる都内の自宅があるのですが、清水さんは2020年に自身の持ち分をすべて香坂さんに財産分与しています。また清水さんが設立した会社の取締役に夫婦で名を連ねていましたが、このタイミングで香坂さんは取締役を辞任しています。こうしたなか、清水さんは2022年4月に長年所属してきた吉本興業を退所しました」（同前）

清水はブログでこのように表明している。

《モチベーションがなくなったという 誠に個人的で勝手な理由です》《ここからはブログ本名の『しみずけいた』クンとして フツーのおっさんから、やがてフツーのおじさんになるべく、地味に静かに 人生を過ごして行こうと決めました》（削除済み）

2023年5月、香坂は時期については言及していないが、清水と離婚していたことを公表。香坂は都内の自宅に留まり、清水は東京を離れた。スポーツ紙記者が語る。

「京都の平等院近くに実家がある清水さんは、かねてから地元へのUターンを希望していました。彼は2014年から2019年まで『京都国際映画祭』のMCを務めるなど、関西の仕事を増やして将来的な京都移住を視野に入れていたようです。しかし、関東出身の香坂さんは仕事のこともあり、京都移住には難色を示したようです」

公開された近影で見せた「笑顔」

清水のその後について前出・芸能関係者が続ける。

「清水さんは2023年京都市内にあるビンテージマンションを購入しています。昨年7月には山口県で病気療養中の元マネージャーのもとをサプライズで訪れ、久しぶりに近影が公開されていました。笑顔の清水さんは、還暦を過ぎているようには見えないくらい若々しく、スタイルもテレビで活躍しているときと変わっていない姿で、悠々自適な日々を送っているようでした」（同前）

香坂は一連のインタビューで元夫である"清水圭"の名前を自ら口にすることは最後までなかったが、シングルになってはじめた"学び直し"について語っていた。

熟年離婚を経て、元夫婦はそれぞれ明るい現在を生きているようだ。