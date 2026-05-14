ウォーシュ氏（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米議会上院は13日の本会議で、米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長にウォーシュ元FRB理事（56）を起用する人事案を賛成多数で承認した。15日に任期が切れるパウエル現議長の後任として就任する。中東情勢の緊迫化を背景とする原油高でインフレが加速しており、難局での船出となる。政策金利の方向性を巡るウォーシュ氏の姿勢は判然としない。2006〜11