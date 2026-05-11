100均で買えるってマジか！「ドラストで千円以上したのに」いざという時頼りになる便利グッズ

アウトドア先で蚊や蜂に刺されてしまった…。そんなときにあると便利なのがポイズンリムーバーです。アウトドア用品店やドラッグストアに並んでいますが、実はダイソーでも購入できるのをご存知ですか？しかもお値段は110円（税込）！いざというときの備えにおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね！

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商品情報

商品名：ポイズンリムーバー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4967574599469

備えあれば憂いなし！いざというときのために持っておきたいダイソーの『ポイズンリムーバー』

ダイソーのアウトドアグッズ売り場ですごいアイテムを発見！蚊や蜂などの虫刺されの毒を吸引する『ポイズンリムーバー』が110円（税込）で売られていたんです。

アウトドア専門店や、ドラッグストアなどでも売られていますが、大体1,000円以上はするアイテムなので、まさか110円（税込）で買えるとは思わず驚きました。

セット内容は非常にシンプルで、レバーとカップの2つのみ。あくまでも応急処置器具なので、医師の手当てを受ける前に使うもの。迅速に医師の手当てを受ける必要があります。

まさかの2WAY仕様！持っておくと安心なアイテム

『ポイズンリムーバー』のすごいところは、こう見えて2WAY仕様というところ。患部の大きさに合わせて小さい方と…。

大きい方を使い分けることができるんです！

レバーを下げてからカップを患部に押し当て、レバーを引きます。約60秒から90秒ほど、そのままにしましょう。

吸引が終わったらそっと取り外し、この作業を繰り返して毒液を吸い出します。使用後は薬用せっけんなどでよく洗い流すことで繰り返し使用が可能。ただし、血液が付着した場合は必ず破棄をし、感染症を防ぐためにも使いまわしはやめましょう。

今回はダイソーで購入した『ポイズンリムーバー』をご紹介しました。先にも触れましたが、あくまでも応急処置用なので過度に信頼するのではなく、医療機関での処置を受ける前の応急アイテムとして持っておくと安心なアイテムです。

また、1本110円（税込）とお安いので、人数分そろえておきたいという方にもおすすめです。山や川など、アウトドアに行く予定がある方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。