Aぇ! group全45曲サブスク一挙解禁！YouTube生配信＆「でこぼこライフ」MVプレミア公開も決定

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Aぇ! groupが、5月11日より楽曲サブスク配信をスタート。

デビューシングル「《A》 BEGINNING」をはじめ、これまで発表してきた44曲に加え、最新シングル「でこぼこライフ」まで、全45曲が一挙配信された。

■5月15日19時30分よりCDデビュー2周年記念YouTube生配信を実施

先日開催されたアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』大阪城ホール公演では、サブスク解禁をサプライズ発表。さらに「でこぼこライフ」を初披露し、大きな反響を呼んだが、今回の配信開始により、Aぇ! groupのこれまでの歩みと進化を感じられる楽曲を、いつでもどこでもより身近に楽しめるようになった。

Apple Music/Amazon Musicでは、今回配信された全楽曲を空間オーディオ（ドルビーアトモス）でも聴ける。

また、Aぇ! groupはCDデビュー2周年を迎える5月15日19時30分より、YouTube生配信を実施することも決定。同日20時30分からは「でこぼこライフ」のMVをプレミア公開する予定だ。

■【動画】「でこぼこライフ」MV ※5月15日20時30分プレミア公開

■【動画】デビュー2周年記念生YouTube配信

■リリース情報

2026.05.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「でこぼこライフ」

2026.06.17 ON SALE

SINGLE「でこぼこライフ」

■関連リンク

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/