マルちゃん×TRYラーメン大賞のコラボレーション商品として、東洋水産株式会社からカップ麺入り即席麺「マルちゃん 中華そば しば田 中華そば」が新発売となりました。全国発売を記念して、『中華そば しば田』監修のカップ麺「マルちゃん 中華そば しば田 中華そば」1ケース12食入り（1食333円／税抜）を1名様にプレゼントします。

※応募要項は記事末尾をご覧ください

業界最高権威『TRYラーメン大賞』の「名店部門 しょう油」カテゴリーで1位獲得！

日本を代表する食文化のひとつであるラーメン。そのラーメン業界で最高の権威として広く認知されているラーメンアワード企画『TRYラーメン大賞』（講談社BECK／講談社発行）ですが、『中華そば しば田』はその「第26回 業界最高権威 TRYラーメン大賞 2025-26」において「名店部門 しょう油」カテゴリーの1位を獲得しました。

『中華そば しば田』は、店主の柴田貴史さんが2013年に創業し、翌年すぐに「新人しょう油部門1位」「新人つけ麺部門3位」、そして「新人大賞総合1位」を受賞。そして翌年には「名店しょう油部門1位」と頂点に立ち、それ以降も2017年の「にぼし部門1位」など毎年必ずランクインしてきた超実力店です。そして今回は「名店部門 しお」とのカテゴリー2冠に加えて「TRY大賞総合3位」も受賞しています。

「マルちゃん 中華そば しば田 中華そば」は、同店の看板メニューである「中華そば」の味わいを再現。手もみ風に仕上げた太麺を、鶏の旨味のきいた芳醇でコクのある醤油スープとともに楽しめます。

◆商品詳細

商品名：「マルちゃん 中華そば しば田 中華そば」

内容量：122g めん75g

希望小売価格：1食 333円（税抜き）

販売ルート：CVS、量販店、一般小売店 ほか

発売日：2026年5月11日

発売地区：全国

◆『中華そば しば田』とは？

『中華そば しば田』は、店主・柴田さんが2013年末に創業。2024年9月には現在の小田急小田原線・狛江駅に移転し、店舗面積の拡大とともに家族客も多く訪れるようになりました。噛み応えある太麺に加えてたおやかな細麺も選べ、さらにチャーシューの枚数を選べるなど楽しみ方が幅広いのも特徴です。

◆TRYラーメン大賞とは？

TRYラーメン大賞のTRYは、「Tokyo Ramen of the Year」の略称。ラーメンに造詣の深いTRY審査員4名と新店審査員2名、名店審査員3名が新店と名店に部門を分けて味カテゴリーごとに投票を行い、その総合得点をランキング形式で発表している企画。審査対象は一都三県のラーメン専門店で、期間は1年間。2000年よりスタートし、2025年度で発足から26年目を迎えています。

『第26回 業界最高権威 TRYラーメン大賞 2025-2026』（講談社BECK／講談社発行）

『TRYラーメン大賞全国版〜注目の新店19軒＆初登場の実力店52軒〜』 （講談社BECK／講談社発行）

◆プレゼント応募要項

商品イメージ

今回は、『中華そば しば田』監修のカップ麺「マルちゃん 中華そば しば田 中華そば」1ケース12食入り（1食333円／税抜）を1名様にプレゼントいたします。

参加方法は、下記を参考に 『TRYラーメン大賞』 の公式X（旧Twitter）」 のアカウントと『おとなの週末』公式Xの両アカウントをフォローして、『おとなの週末』公式Xのプレゼントキャンペーンの投稿をリポストしてください。（※『TRYラーメン大賞』でも同様に1名様向けのキャンペーンを実施中ですので、 『TRYラーメン大賞』 公式Xの投稿もリポストすると当選確率が2倍になります！）

TRY（東京ラーメン・オブ・ザ・イヤー）公式

おとなの週末Web 公式X

締め切りは2026年5月18日（月）23時59分です。厳正なる抽選により当選者を決定し、発表は発送をもってかえさせていただきます。当選者にはInstagramのDMにてご連絡いたします。

※日本国外には発送いたしません

商品の詳細については 「東洋水産株式会社 ニュースリリース『マルちゃん 中華そば しば田 中華そば』新発売のお知らせ」の商品ページをご確認ください。

文／おとなの週末Web

商品提供／東洋水産株式会社

TRY名店部門 しょう油1位！ 「中華そば しば田」監修のカップ麺「マルちゃん 中華そば しば田 中華そば」1ケース（12食入り）をプレゼント 手もみ風太麺に鶏の旨味が利いた醤油スープ!!（6枚）