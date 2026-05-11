「ドジャース２−７ブレーブス」（１０日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場し、七回２死一、二塁の好機に凡退するなど、４打数無安打。４試合ぶりノーヒットでチームの勝利につなげることはできなかった。チームは２連敗となった。

負傷で戦列を離れていたベッツが１１日にメジャー復帰することもあり、試合後の会見では記者から打順に関する質問も出た。ロバーツ監督は大谷の打順について「今はない。翔平を１番に置いておく」と話した。

大谷は直近７試合で打率・１５４、出塁率・２９０と１番の役割を果たせていない。また、１０戦４６打席連続ノーアーチと、４月２６日のカブス戦で６号を放って以降は本塁打が出ていない。

「母の日」のピンクのバットで臨んだ初回はフルカウントから空振り三振。三回は通常の黒バットに替え、カウント２−１から内角球を打って二直。六回はカウント２−２から外角スライダーにバットを伸ばし、当てただけのスイングで中飛。七回２死一、二塁の得点機では元阪神のスアレスと対決でカウント２−２から外角低めチェンジアップを引っかけて一ゴロに倒れた。

ロバーツ監督は大谷の打撃について「興味深いのは、彼がいくつかの速球に差し込まれているように見えることだ。普段ならベルト付近の球はセンター方向に強い打球を打つのに、今は少し遅れて下から入ってしまっている。これは“タイミングが遅れている”ことを示していると思う」と話した。その上で「それがメカニカルな問題なのかどうかは分からないが、最近は平凡なフライが多い。本来の状態なら、ああいう打球は二塁打や本塁打になっているはず。そして、彼が長打を打てていないときは“状態が良くない”というサインでもある。普段の彼は前に運んだ打球が長打になるタイプだからね。今はうまくかみ合っていないように見える」との見解を示した。