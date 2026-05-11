歌手華原朋美（51）が10日夜、Xを更新。自身のポストに対して寄せられた一部のコメントに対し思いを述べた。

華原は10日午後の更新で、「久々テレビの収録をしてきました 帽子が可愛くてお気に入り」と記し、自身の顔をアップで撮った最新ショットも掲載した。

この最新ショットに対し、顔の印象が変わったように見えるなどとの声や、痩せたように見えるなどとのコメントが複数寄せられた。

こうした状況をうけ、一部ユーザーがコメント主らに対し「言っていいこと、悪いことの分別ない。芸能人だからって何を言ってもいいわけではない」などと指摘した。すると、華原はこのコメントを引用し「良いんですよ。言いたいこと言わせておけば。時間ある時に悪意あるのは消しときますね。心配してくれてありがとうございます」とポストした。

この華原の投稿に対し「朋ちゃん強くなった」「朋ちゃんは永遠のアイドルです！」「応援してます」「有象無象のコメントは無視するに限ります」「朋ちゃん無理しないでね。ずっと応援してます」などと応援の声などが寄せられている。

華原は今月2日、8月から全国ツアーを開催すると発表。同時に出したコメントの中で、「30周年記念コンサートが終わってから、個人的に病気が見つかり12月の仕事を終えて入院して4時間以上にも及ぶ手術を受けました。今年のコンサートに合わせて治療は終わりました」と報告していた。