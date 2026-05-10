女優の小芝風花（29）が10日、都内で行われた第34回橋田賞の授賞式に出席した。優れたテレビ番組や放送関係者が顕彰される賞で、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」や主演したNHKBSの時代劇「あきない世傳 金と銀2」などの活躍が評価された。

壇上で「このたびは栄えある頂きましてありがとうございます」と一礼。現在シーズン3が放送中の「あきない世傳 金と銀」について、「もともと続編が決まっていたというよりは、見て頂いた方の温かいお声が多く続編を作ることになりました」と続編が制作されている経緯を明かした。そして、「丁寧に愛情を持って作品に臨んだら、ちゃんと見ててくださる人はいるんだなって凄く感じました」と笑顔を見せた。

続けて、伝説の花魁（おいらん）役を演じた「べらぼう」についても言及。それまで多かった明るい役柄とは一線を画した役への挑戦に「自分の中では乗り越えなきゃいけない試練があった」と振り返った。台本に感情移入し涙があふれるほどの役を演じられるか葛藤もあったというが、「時間をかけてこだわったものはしっかり届くことを学びました」と充実した表情を浮かべた。

最後に「これからも、この賞に恥じないように、ドラマ、時代劇に携わっていきたいなと思います」と誓った。