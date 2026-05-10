元日向坂46東村芽依、楽屋での鶴瓶の“神対応”に感動 アイドル時代の思い出も回顧【オリコンライターズ】
顔出しNGの敏腕ライターたちが、注目のタレントの素顔に迫る『ライターズ！』（日本テレビ系）。10日（深1：55）は、12日放送の『ザ！世界仰天ニュース ２時間スペシャル』（同局系 後9：00）より元日向坂46の東村芽依が登場。アイドルを卒業し、タレントとしてバラエティに挑む東村の目には、長寿番組の収録はどう映ったのか。アイドル時代の思い出も含めて、たっぷりと語った。
【ライブ写真25点】まるでプリンセス…ピンクドレスで笑顔の東村芽依
■ザキヤマのガヤ声量に“仰天”
東村芽依は、昨年に日向坂46を卒業したばかり。今回、『ザ！世界仰天ニュース ２時間スペシャル』の収録に参加して、まず驚いたのが、パネラーとして共演したザキヤマこと山崎弘也の“ガヤ”だったという。
「VTRを見ている間もずっとしゃべっていて、すごかったです。テロップが出る前からコメントするくらい反応も速くて、声も大きくてびっくりしました。途中で、司会の鶴瓶さんに『声でかい』って注意されてましたけど（笑）」。
まだバラエティ経験は少ないものの、そこは大ベテランMCの笑福亭鶴瓶。楽屋あいさつの時に、「『ミニオンズ』が好きだと伝えたら、（主要キャラの）グルーをしてくれて感動しました！」と、グルーの吹き替えを再現して緊張をほぐしてくれたという。
そんな収録前のひとコマもありつつ、今回のスペシャルは「トリカブト殺人事件」「インフルエンサーを襲ったハワイの悲劇」「BBQ爆発事故」の3本立て。特に印象に残ったVTRを聞いた。
「ちょうど収録の前日に千葉でバーベキューをしていたんです。初めて火起こしもして。でも、一歩間違えると大事故になると知って、ぞっとしたし、私には何もなくてほっとしました」。
「インフルエンサーの悲劇」では、ちょっとした好奇心からとんでもないことに。運動が得意で、プールではバタフライで泳ぎまくるという東村だが、VTRを見て感じるところがあったようで、「やっぱり変なもの触っちゃダメですよね。世の中には、危ないことがたくさん。昔からアウトドア派で絶叫マシンとか大好きなんですけど、もう少し慎重にならないとなって思いました」とコメント。改めて収録自体の感想を聞くと、「セットが豪華で驚いた」と話した。
「『GYOUTEN』って大きなネオンサインが光っていて、収録中も鶴瓶さんとザキヤマさんと（ゲスト俳優の）中村倫也さんが楽しそうに話していて、全部がキラキラしてました。いつか私も、その輪の中になじめるようになりたいです」。
■アイドル時代の最高の思い出は、サプライズの“パイ投げ”
そんな東村にアイドル時代の思い出をたずねると、「ゲスト参加したライブが、ちょうど私の誕生日だったんですけど、サプライズでケーキを用意してくれていて、お祝いしてくれたんです！ ライブが終わった後も、みんなで食べて」と振り返り。しかしそれだけでは終わらず「最後にパイ投げみたいに、顔からクリームに突っ伏して。すごくおいしかったです！」と、まさかのプライベートパイ投げを楽しんだという。しかも、アイドル時代に2回経験済みと告白。
「みんながお祝いしてくれている気持ちがうれしくて、クリームまみれでも、やっぱり笑顔になっちゃいますね。今はこうして1人で番組に出演することになって、心細いところもありますけど、楽しい思い出を胸に、頑張っていこうと思います！」。
10年前の2016年からスタートした東村の芸能生活。アイドルとして10年間を駆け抜け、これからは自慢の快足でどんな道を進んでいくのか。無限の可能性を秘めた東村のインタビューは10日放送の『ライターズ！』でも見られるので、『ザ！世界仰天ニュース ２時間スペシャル』の予習もかねて、ぜひチェックしてほしい。
（取材・文／マイティ・M）
※取材の模様は、10日放送の『ライターズ！』（日本テレビ系 深1：55）でもご覧いただけます。
■ザキヤマのガヤ声量に“仰天”
東村芽依は、昨年に日向坂46を卒業したばかり。今回、『ザ！世界仰天ニュース ２時間スペシャル』の収録に参加して、まず驚いたのが、パネラーとして共演したザキヤマこと山崎弘也の“ガヤ”だったという。
「VTRを見ている間もずっとしゃべっていて、すごかったです。テロップが出る前からコメントするくらい反応も速くて、声も大きくてびっくりしました。途中で、司会の鶴瓶さんに『声でかい』って注意されてましたけど（笑）」。
まだバラエティ経験は少ないものの、そこは大ベテランMCの笑福亭鶴瓶。楽屋あいさつの時に、「『ミニオンズ』が好きだと伝えたら、（主要キャラの）グルーをしてくれて感動しました！」と、グルーの吹き替えを再現して緊張をほぐしてくれたという。
そんな収録前のひとコマもありつつ、今回のスペシャルは「トリカブト殺人事件」「インフルエンサーを襲ったハワイの悲劇」「BBQ爆発事故」の3本立て。特に印象に残ったVTRを聞いた。
「ちょうど収録の前日に千葉でバーベキューをしていたんです。初めて火起こしもして。でも、一歩間違えると大事故になると知って、ぞっとしたし、私には何もなくてほっとしました」。
「インフルエンサーの悲劇」では、ちょっとした好奇心からとんでもないことに。運動が得意で、プールではバタフライで泳ぎまくるという東村だが、VTRを見て感じるところがあったようで、「やっぱり変なもの触っちゃダメですよね。世の中には、危ないことがたくさん。昔からアウトドア派で絶叫マシンとか大好きなんですけど、もう少し慎重にならないとなって思いました」とコメント。改めて収録自体の感想を聞くと、「セットが豪華で驚いた」と話した。
「『GYOUTEN』って大きなネオンサインが光っていて、収録中も鶴瓶さんとザキヤマさんと（ゲスト俳優の）中村倫也さんが楽しそうに話していて、全部がキラキラしてました。いつか私も、その輪の中になじめるようになりたいです」。
■アイドル時代の最高の思い出は、サプライズの“パイ投げ”
そんな東村にアイドル時代の思い出をたずねると、「ゲスト参加したライブが、ちょうど私の誕生日だったんですけど、サプライズでケーキを用意してくれていて、お祝いしてくれたんです！ ライブが終わった後も、みんなで食べて」と振り返り。しかしそれだけでは終わらず「最後にパイ投げみたいに、顔からクリームに突っ伏して。すごくおいしかったです！」と、まさかのプライベートパイ投げを楽しんだという。しかも、アイドル時代に2回経験済みと告白。
「みんながお祝いしてくれている気持ちがうれしくて、クリームまみれでも、やっぱり笑顔になっちゃいますね。今はこうして1人で番組に出演することになって、心細いところもありますけど、楽しい思い出を胸に、頑張っていこうと思います！」。
10年前の2016年からスタートした東村の芸能生活。アイドルとして10年間を駆け抜け、これからは自慢の快足でどんな道を進んでいくのか。無限の可能性を秘めた東村のインタビューは10日放送の『ライターズ！』でも見られるので、『ザ！世界仰天ニュース ２時間スペシャル』の予習もかねて、ぜひチェックしてほしい。
（取材・文／マイティ・M）
※取材の模様は、10日放送の『ライターズ！』（日本テレビ系 深1：55）でもご覧いただけます。