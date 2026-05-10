吉谷彩子、季節感たっぷり手作り和食弁当披露「お店の弁当みたい」「クオリティ高すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】女優の吉谷彩子が5月10日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】34歳ビズリーチ美女「具材の組み合わせが美味しそう」春巻き・混ぜご飯・甘味噌煮など詰まったわっぱ弁当
吉谷は、自身の主演作品「ハルとアオのお弁当箱」（BSテレ東／2020年）で贈られたという弁当箱を使った弁当を投稿。「ここ数日間お弁当を作る機会があって」とつづり、木製のわっぱ弁当箱に鮭と大葉と胡麻の混ぜご飯をはじめ、土佐甘とうとそぼろの甘味噌煮、さらにレンコンと大葉やチーズ、明太子を入れたという春巻きが綺麗に詰められた弁当を披露している。
この投稿は「彩り豊かでお店のお弁当みたい」「春巻きの具材の組み合わせが美味しそう」「盛り付けが綺麗で見惚れる」「手作りのクオリティ高すぎ」「ドラマでもらった弁当箱なの胸熱」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】34歳ビズリーチ美女「具材の組み合わせが美味しそう」春巻き・混ぜご飯・甘味噌煮など詰まったわっぱ弁当
◆吉谷彩子、手作り弁当披露
吉谷は、自身の主演作品「ハルとアオのお弁当箱」（BSテレ東／2020年）で贈られたという弁当箱を使った弁当を投稿。「ここ数日間お弁当を作る機会があって」とつづり、木製のわっぱ弁当箱に鮭と大葉と胡麻の混ぜご飯をはじめ、土佐甘とうとそぼろの甘味噌煮、さらにレンコンと大葉やチーズ、明太子を入れたという春巻きが綺麗に詰められた弁当を披露している。
◆吉谷彩子の投稿に反響
この投稿は「彩り豊かでお店のお弁当みたい」「春巻きの具材の組み合わせが美味しそう」「盛り付けが綺麗で見惚れる」「手作りのクオリティ高すぎ」「ドラマでもらった弁当箱なの胸熱」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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