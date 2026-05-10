45歳もの年の差婚で話題となったおふたりも、今年で結婚16年目。今も変わらずラブラブで、加トちゃんへの愛情は増すばかりとか。「私の趣味は加藤茶です」と言い切る綾菜さんに加藤家の日常を届けていただきましょう。

【写真】出会って17年、ラブラブっぷりが変わらない加藤夫妻の誕生日ショット

4月上旬に、加トちゃんと、ここ数年ハマっている花見ドライブへ行ってきました。今年は千鳥ヶ淵緑道の桜を見に行ったのですが、もう圧巻。一面ピンクはまるで夢の中にいるようで感動しました。

しかし、助手席の加トちゃんは何も言わずに、じーっと桜を見ているだけ。「楽しくなかったかな？」と心配になったのですが、友人に「綾と桜を見られて楽しかった」と話してくれていたと聞いてホッ。今年も一緒に桜を楽しめてよかったです。

加トちゃんの愛を感じた誕生日祝い

先日、たまたまテレビで、認知症の奥様を介護している旦那様の番組を見ました。その中で、旦那様は「母さんがこんなにいちごが好きだったとは知らなかった。仕事をしてる時は忙しくて、きちんと母さんのことを知れてなかった。母さんごめんな」と。

その横で奥様はニコニコしながらいちごを食べていて─その光景を見て、日常の中にある加トちゃんの喜ぶことや、好きなことを見逃さないように日々を過ごしていきたいと実感。季節折々のイベントや感動を共有するのは大切だなと、改めて思いました。

桜が散った4月12日は、私の38歳の誕生日。加トちゃんと、親友たちがお祝いしてくれました。毎年、誕生日をなぜか21日と間違える加トちゃんも、今年はちゃんと、覚えていて（笑）。おいしいお肉のコースを囲み、プレゼントや手紙もいただいて、たくさんの愛を感じる一日になりました。

その後は、親友と弾丸で北海道旅行へ。ノープランで、現地の方においしいジンギスカンのお店を聞いて食べて、ススキノを観光! “青春っぽいことがしたいね”と、ボウリングをしたり、ゲームセンターでクレーンゲームをして、“プリクラ”まで（笑）。楽しく盛り上がって、久しぶりの女子旅に大満足でした。

加トちゃんにもお土産をしっかり買って、1泊2日ながら、充実した旅になりました。

4月は、新しい環境や人間関係がスタートする季節。でもGW明けあたりから、どっと疲れが出ますよね。そんな時、私は心も身体もちょっとゆるめることを大切にしています。休みの日は思いきってダラダラしたり、好きなものを食べたり、誰かに話を聞いてもらうだけでも気持ちが軽くなります。アロマでリラックスできる空間をつくるのもおすすめ。皆さんも、頑張りすぎず、自分に合ったリラックス方法を見つけてくださいね!

かとう・あやな●2011年に加藤茶と結婚。夫を支えるため「介護職員初任者研修」（旧ホームヘルパー2級）、「介護福祉士実務者研修」（旧ホームヘルパー1級）を修了。