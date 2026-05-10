南明奈、美脚際立つジャケット×ショーパンコーデ披露「大人可愛い」「スタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/10】タレントの南明奈が5月9日、自身のInstagramを更新。私服のジャケットコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】人気芸人の36歳美人妻「上級者コーデで眼福」ショーパンから美脚スラリ
南は「お仕事の日の私服」とつづり、屋外で撮影した写真を投稿。「この日はかっちりしたお仕事だったのでジャケットコーデ」と説明し、グレーのオーバーサイズジャケットに同色のショートパンツを合わせたセットアップ風スタイルを披露した。インナーにはフリルブラウスを合わせ、足元は黒のロングブーツで引き締めたスタイリッシュな着こなしを見せている。ショートパンツからはすらりとした美しい脚のラインがのぞいている。
この投稿には「綺麗な脚」「ジャケットの着こなしが大人可愛い」「上級者コーデで眼福」「髪色がアクセサリーみたいに綺麗」「いつ見てもスタイル良すぎ」「センスいい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の36歳美人妻「上級者コーデで眼福」ショーパンから美脚スラリ
◆南明奈、美脚際立つ私服ショット公開
南は「お仕事の日の私服」とつづり、屋外で撮影した写真を投稿。「この日はかっちりしたお仕事だったのでジャケットコーデ」と説明し、グレーのオーバーサイズジャケットに同色のショートパンツを合わせたセットアップ風スタイルを披露した。インナーにはフリルブラウスを合わせ、足元は黒のロングブーツで引き締めたスタイリッシュな着こなしを見せている。ショートパンツからはすらりとした美しい脚のラインがのぞいている。
◆南明奈の投稿に反響
この投稿には「綺麗な脚」「ジャケットの着こなしが大人可愛い」「上級者コーデで眼福」「髪色がアクセサリーみたいに綺麗」「いつ見てもスタイル良すぎ」「センスいい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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