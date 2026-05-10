スタッド・ランス中村敬斗の4ゴールを「フット・メルカート」も称賛した

フランス2部スタッド・ランスは現地時間5月9日に行われたリーグ・ドゥ第34節でポーFCを5-3で下した。

勝利の立役者となったのは4得点を叩き出した日本代表FW中村敬斗。現地メディアもその活躍を「センセーショナル」と称賛した。

中村は前半39分に先制ゴールを記録すると、後半に入っても4分、15分、31分と連続ゴール。1試合4得点の大暴れでチームを勝利に導いた。これで今季リーグ戦成績は29試合14ゴール2アシストとなった。

フランスメディア「フット・メルカート」は「ケイト・ナカムラがセンセーショナル（驚異的な）な4得点」と見出しを打ち、「5-3というスコアに観客は熱狂。本拠地スタッド・オーギュスト＝ドローヌに集まったサポーターにとって最高の夜になったのは間違いなくナカムラ個人の活躍だ」と日本人FWの活躍を報じていた。

なお、「圧巻のパフォーマンス」と称された中村のゴールラッシュでスタッド・ランスは今季最終戦を白星で締めたものの、6位フィニッシュで1年での1部昇格は叶わず。シーズンを通してわずか6敗だったが、同時に14引き分けと勝ちきれない試合も多く、勝ち点を伸ばしきれなかった。（FOOTBALL ZONE編集部）