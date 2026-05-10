雪が降るという予報を目にして、翌日の交通情報が気になっている飼い主さん。たくさん積もるのではないかと心配する飼い主さんをよそに、「大変そうだなぁ」と見つめる猫ちゃんの光景が可愛いと話題に。

猫ちゃんのなんとも言えない表情を見た人からは、「かわいい♡」「母性爆発しました」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：天気を気にする飼い主さん→隣には『くつろぐ黒猫』がいて…表情が可愛すぎる】

翌日の天気が気になっている飼い主さん

翌日のことを考えて気を揉んでいる飼い主さんの隣でのんびりとくつろぐ猫ちゃんの姿が可愛いと反響を呼んでいるのは、Instagramアカウント『@hogoneko_gram』に投稿された、ある日の光景。

その日、黒猫のヴィトちゃんの飼い主さんは、翌日の交通状況に頭を悩ませていたそう。お家の周辺で雪が降るという天気予報を目にして、翌日はたくさん積もってしまうのではないかと心配していたのでした。

『在宅ワーク』のヴィトちゃんは…

翌日、雪が積もってしまうのではないかと心配している飼い主さんの隣では、のんびりとくつろぐヴィトちゃんの姿が。ヴィトちゃんのお仕事はたくさん寝て、たくさん食べて、おうちで飼い主さんを癒すこと。完全在宅ワークのヴィトちゃんにとって、積雪量はあまり関係ありません。

そのため、ヴィトちゃんはいつものようにカウチの端に座り、気持ちよさそうに目を細めて今この時を満喫していたとのこと。そんな優雅なヴィトちゃんの姿を、飼い主さんはどこかうらやましそうに見つめていたのでした。

可愛すぎる表情に絶賛の声続々！

明日のことを考えて気を揉んでいる飼い主さん。その隣では、悠々とくつろぐヴィトちゃんの姿が。「大変そうだなぁ…」というように目を細めてみたり、遠くを眺めて何かを考えてみたり。そんな肩の力の抜けたヴィトちゃんの姿を見ていると、さっきまでの悩みが小さく感じられてきます。

飼い主さんも「見ているだけで、全てのやる気を奪われてダラダラしたくなる」と、ヴィトちゃんののんびりとした空気に癒やされたご様子。ヴィトちゃんのその穏やかな表情と空気感が、多くの人の心を和ませてくれるのでした。

ゆったりとした空気で多くの人を癒してくれるヴィトちゃんの光景には、「うっとりした顔がたまりません♡」「なんじゃその可愛すぎる表情は！」「うっとりお目々と寝そべり方が可愛すぎて見入っちゃいます」と、絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『@hogoneko_gram』では、そんな癒し系猫ヴィトちゃんの日々の様子が投稿されていますよ。

ヴィトちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@hogoneko_gram」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。