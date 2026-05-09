＜中卒アリ？ナシ？＞専業主婦の理由「ウソ…起き上がれない」支えてくれたのは今の旦那【中編まんが】
私はアサミ（40代）。旦那のケンシロウ（40代）と結婚をして、中学生のジュリと息子（小学生）がいます。そろそろ志望する高校を決めないといけない時期なのでジュリに聞いてみると、「高校は行かない」と言われて、とても驚いています。理由は「お母さんと同じ専業主婦になるから、学力は必要ない」と言うのです。学力は必要だと説得しましたが、何を言っても、現在専業主婦である私の言うことは説得力がないそうで、まったく聞いてくれません。
私は大学卒業後、一度就職をしました。ですが、今で言うブラック企業に近い会社でした。おまけにお局さんやまわりの女性社員がかなり意地悪で……。私だけランチをはぶられたり、重要事項を教えてもらえなかったりして……。3年頑張りましたが、ある日ベッドから起き上がれなくなってしまい、連絡することすら怖くてできなくなってしまったのです。
幸いにも当時から旦那は公務員で給料が安定しているので、私はそのまま専業主婦でいられています。旦那が「家のことをしてほしい」と言ってくれる人だから、今の生活ができているのだと思っています。私も旦那もお互いに感謝をしているから、大きな喧嘩もなく、ここまでやってこられました。
私たちは、なるべく子どもたちのやりたいことを尊重して暮らしてきたつもりです。
でも、高校に行かないというジュリの言うことを、私は尊重することができなかったのです。
説得しようとしましたが、専業主婦である私の意見は聞いてくれず……。
旦那はのほほんとした温厚な性格なので、「ジュリの希望ならいいじゃないか」なんて言われたらどうしようと心配しましたが、それは間違いでした。
旦那は真剣に、学力の大切さをジュリに話してくれています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
私は大学卒業後、一度就職をしました。ですが、今で言うブラック企業に近い会社でした。おまけにお局さんやまわりの女性社員がかなり意地悪で……。私だけランチをはぶられたり、重要事項を教えてもらえなかったりして……。3年頑張りましたが、ある日ベッドから起き上がれなくなってしまい、連絡することすら怖くてできなくなってしまったのです。
幸いにも当時から旦那は公務員で給料が安定しているので、私はそのまま専業主婦でいられています。旦那が「家のことをしてほしい」と言ってくれる人だから、今の生活ができているのだと思っています。私も旦那もお互いに感謝をしているから、大きな喧嘩もなく、ここまでやってこられました。
私たちは、なるべく子どもたちのやりたいことを尊重して暮らしてきたつもりです。
でも、高校に行かないというジュリの言うことを、私は尊重することができなかったのです。
説得しようとしましたが、専業主婦である私の意見は聞いてくれず……。
旦那はのほほんとした温厚な性格なので、「ジュリの希望ならいいじゃないか」なんて言われたらどうしようと心配しましたが、それは間違いでした。
旦那は真剣に、学力の大切さをジュリに話してくれています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび