¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀìÍÑÀß·×¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë²»¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä
ROOMIE 2026Ç¯3·î17Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
°ÊÁ°¤Ë¸«¤¿TVÈÖÁÈ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Þ¥Ë¥¢¤¬À¸³è²ÈÅÅ¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¥Î¥¤¥º¤ò·ù¤¤¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡ÖMyÅÅÃì¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀìÍÑ¤ÎÅÅ¸»¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¡© ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÌÌÇò¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅ¸»¤¬½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼ÅÅ¸»¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¡©
¾åµ¤Î¹½À®¤Ç¡¢²»³Ú¤äÆ°²è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÅÅ¸»¤Î²þÎÉ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÌÄ¤é¤¹¤¿¤á¤Î¥¢¥ó¥×¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢ÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿²»À¼¿®¹æ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤éÍè¤¿ÅÅµ¤¤ò²Ã¹©¤·¤Æ½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÎ®¤ì¤ë²»¤Î¡Ö¸¶ºàÎÁ¡×¤Ï¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é¤ÎÅÅµ¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈÄíÆâ¤ÎÅÅ¸»¤Ë¤Ï¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡ÊÎäÂ¢¸Ë¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¡Ë¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¥Î¥¤¥º¡×¤ä¡Ö¹â¼þÇÈ¥Î¥¤¥º¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Î¥¤¥º¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤ÎÆâÉô²óÏ©¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤È¡¢ËÜÍè¤Î²»¿®¹æ¤ËÈùºÙ¤Ê¥¶¥é¤Ä¤¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢²òÁüÅÙ¡Ê²»¤ÎºÙ¤«¤µ¡Ë¤òÂ»¤Ê¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿FiiO K7 ¡ÊDAC¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥Ê¥í¥°¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿ÉÕ¤¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¢¥ó¥×¡Ë¤ÎÅÅ¸»¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
iFi audio¤Î¡ÖiPower2¡×
¡ÖiPower2¡×¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀìÍÑÀß·×¡×¤ÎÄ¶Äã¥Î¥¤¥ºÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¡ÖActive Noise Cancellation ¶¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë·³»öÍÑ¥ì¡¼¥À¡¼µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Î¥¤¥º¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£
º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥¤¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖµÕ°ÌÁê¡×¤Î¿®¹æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Î¥¤¥º¤òÇ½Æ°Åª¤ËÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Î¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤ÎÅÅÎ®ÈÇ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ç¥ó¥µÍÆÎÌ¤ä²óÏ©Àß·×¤¬¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Äã°è¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ä¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢½ÐÎÏÅÅ°µ¤´¤È¤Ë¥â¥Ç¥ë¡Ê5V, 9V, 12V, 15V¡Ë¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÜÂ³µ¡´ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Â¤ÎDC¥×¥é¥°¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¬¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È
AC¥¢¥À¥×¥¿¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÜÂ³¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤«¤Ê¡© ¤È¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ì¸¤¬À²¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬Íý¡¢³Ú´ï¤ÎÄê°Ì¤¬ÌÀ³Î¤Ë¡ª
¡¦¥Û¡¼¥ó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¥ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£
¡¦¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÙ¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Ä°¤¼è¤ì¤ë¡£
¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶Ê¤Î¥µ¥ÓÁ°¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤¬ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢½ãÀµ¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿¤È¤ò¸ò¸ß¤ËÄ°¤Èæ¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ã¤¤¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀÅ¼ä¡×¤¬¤è¤ê¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢²»ÎÌ¤¬¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¡Ö´ðÁÃÂÎÎÏ¡×¤¬°ìÃÊÄì¾å¤²¤µ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£
ÆÃ¤Ë²òÁüÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È²òÁüÅÙ¤Î¹â¤¤¹âµé¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¤ò¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼¡¤µ¤é¤Ë²¿¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¾Â¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤Í¡£
DACÉÕ¤¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¢¥ó¥×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢ÅÅ¸»¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¡¢MyÅÅÃì¤ÏÌµÍý¤À¤ÈÅÅ¸»ÂÐºö¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¢¤¼¤Ò¡ÖiPower2¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£