Photo: 組橋信太朗

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スマホさえあれば外出できるいい時代になり、ショルダーストラップもすっかり定着しましたが、もっと使い勝手が良くなればと思ったことはありませんか？

その思いを叶えてくれそうな多機能なショルダーストラップ「Angel Wings」がmachi-yaに登場。サンプルをお借りしてみたので、一般的なスマホショルダーとは一味違った使い心地と魅力をご紹介します！

マグネットによるリング構造で着脱ラクラク

「Angel Wings」が画期的なのは、マグネットによる着脱の仕組みで扱いやすいこと。

Photo: 組橋信太朗

スマホ側のアタッチメントと、ストラップ側の先端パーツ、その両方にマグネットが内蔵されているので、近づけるだけでカチッと一体化する構造になっています 。

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一般的なスマホストラップは、フックやカラビナを引っ掛ける動作が必要ですが、ただ近づけるだけでパチッと装着でき、外す時もサッと外せます。

マグネットでしっかりくっついているため、最初は外すのに少しコツがいりますが、すぐに慣れて1秒で着脱できるようになりますよ。

ストラップホルダーはスマホケースに挟むだけでOK Photo: 組橋信太朗

抜群のホールド力。スマホリングとしても活躍

マグネットによる固着は想像以上に強力。安定感は抜群です。

Photo: 組橋信太朗

結合部分に採用しているのは、永久磁石の中で最も強力とされる「N52スーパーマグネット」。耐荷重はなんと15kgとのことなので、歩いている途中にスマホが落ちる心配はまったくありません。

Photo: 組橋信太朗

一方で、万が一ストラップが何かに引っかかったりした場合には、ステンレス製の金具が自動的に外れる安全装置も備わっているので、首や体が引っ張られる事故を防いでくれる安心設計です。

Photo: 組橋信太朗

さらに便利なのが、ストラップからスマホを外した後、スマホ側のパーツがスマホリングとして使えるということ。カフェなどでスマホを操作する時にかなり重宝しました。

小物を吊るせるループ&長さ調整で自分専用にカスタム

また、ストラップの紐部分には、カラビナや小物を引っ掛けられる拡張用のループが設けられています。

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付属のカラビナを追加すれば、スマホ以外にも鍵やイヤホンケース、ミニ財布など小物を一緒に持ち出すことが可能。個人的には鍵を目に見える範囲で、しかも落ちる心配のない形で引っ掛けられるのはありがたかったです。

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ストラップの長さは42cmから76cmの間で調整可能。ストラップ自体をバックルでカチッと外せるようになっているので、特に肩から外す時に腕をぐるっと回したりする必要がなく、とても快適でした。

今回使ったのはチタンモデル Photo: 組橋信太朗

今回のプロジェクトでは、タフにつかえて高級感もあるチタンモデルと、圧倒的な軽さと強度を兼ね備えたアルミニウムモデルが展開されています。

毎日の通勤から、身軽に動きたい週末の外出、子どもとのお出かけまで活躍してくれる多機能ショルダーストラップ「Angel Wings」。仕様など詳細は、以下の商品ページでチェックしてみてください。

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Source: machi-ya