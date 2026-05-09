村重杏奈、妹誕生日での家族4ショット公開「雰囲気似てる」「遺伝子強すぎ」と話題
【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの村重杏奈が5月7日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳元アイドル「遺伝子強すぎ」家族4ショット
村重は「三女20歳！」とつづり、妹の誕生日を祝った際の家族4人での写真を投稿。部屋にはHAPPY BIRTHDAYの風船が飾り付けられており、お祝いのカチューシャやサングラスを付けた家族が笑顔で写ったショットを披露した。また村重は「何日も連続、家族と遊んで本当に楽しかったGW さ、働くぞ！」と記している。
この投稿には「雰囲気似てる」「遺伝子強すぎ」「素敵ショット」「仲良し家族憧れ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元アイドル「遺伝子強すぎ」家族4ショット
◆村重杏奈、家族ショットを披露
村重は「三女20歳！」とつづり、妹の誕生日を祝った際の家族4人での写真を投稿。部屋にはHAPPY BIRTHDAYの風船が飾り付けられており、お祝いのカチューシャやサングラスを付けた家族が笑顔で写ったショットを披露した。また村重は「何日も連続、家族と遊んで本当に楽しかったGW さ、働くぞ！」と記している。
◆村重杏奈の投稿に反響
この投稿には「雰囲気似てる」「遺伝子強すぎ」「素敵ショット」「仲良し家族憧れ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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