猫の顔つきが生活環境で変わる要因3つ

顔つきが違う猫たちを見比べると、顔の形そのものが違って見えることがあります。猫の顔はそれだけ環境に合わせて大きく変化するのです。

猫の顔つきの違いが、どのような環境で変わるのか要因を見ていきましょう。

1.安心な暮らしが生んだベビーフェイス

もともとイエネコの祖先はヤマネコです。厳しい自然の世界で生きるネコたちは、徐々に野生本来のシャープな顔立ちを備えていきました。鼻は長く、目は鋭くやや離れ気味で広い視野を持ち、獲物を捕らえるために顎もしっかりとしています。

一方、現在の飼い猫の多くは、鼻が短く目がぱっちりとしていて、人間が思わず「かわいい！」「守ってあげたい」と感じるような幼い印象を持っています。人間に好かれて世話をされた個体が生き残り、子孫を残してきたためです。

猫が人間と暮らす家畜化の過程で、何世代もかけて顔つきが変化してきたのは、ある種の生存戦略としてとらえられています。

2.環境によるホルモン値の変化

外の世界は縄張りを守り、外敵のいる中で生き抜かなければなりません。特に未去勢のオスは、去勢された猫に比べて繁殖期のケンカが激しくなるため、相手の攻撃から頭部を守れるよう頬の皮膚が厚く張り出していきます。その結果、顔つきが横へと大きく発達していくのです。

また、メスネコも妊娠・出産をくり返し、ホルモンバランスの変化が大きいため、加齢とともに険しい顔立ちになります。

一方で、家の中で飼い主に守られて暮らす猫は、人との共生という環境で避妊去勢手術を受けることでホルモンの影響が抑えられます。特に良質な食事で栄養状態が良好に保たれた結果、成猫になっても、幼さの残る無垢で優しい顔立ちのまま成長するのです。

3.心の緊張感による変化

日々積み重ねた精神状態によって顔つきが変化するのは人間と同じです。安全な室内でのんびりリラックスして過ごせる猫は、顔の表情も緩んでいます。生活のルーティンが一定に保たれ、安全な寝床や適切な温度が保証されている環境では、猫は警戒を解き、穏やかな表情を見せるようになります。

常に緊張状態と隣り合わせでいる猫の場合、周囲を鋭く観察するために目つきが悪くなり、慢性的なストレスによって、筋肉がこわばることでそれが「怖い」顔つきとしても出てきます。

さらに、満足に食事がとれない栄養不足の状態なら、脂肪が少なく、骨格が浮き彫りになり、一層険しい印象を強めます。

猫をいい表情にするための秘訣

愛猫に穏やかで「いい顔」になってもらうためには、何よりも「安心感」と「充足感」が重要です。

猫は環境の変化に対するストレスを強く感じます。そのため、日々の生活もできる限り変化が少なくなるよう、日々のルーティンを安定させることが基本です。また、静かな場所に猫専用のスペースを用意して、安全であることを認識させましょう。

良質な食事による健康維持も欠かせません。身体が健康であれば精神も安定し、表情が和らぎます。あわせて、高い場所から周囲を見渡せる環境を整えることで、猫に自信を持たせることも大切です。

一日のうちで飼い主との親密なコミュニケーションを含めて「ここは安全で楽しい」と感じられる環境を整えると、その猫の魅力的な表情を引き出す一番の近道となるでしょう。

まとめ

もともとの顔は猫によってそれぞれですが、私たちが「かわいいな」と感じる表情も、野良猫が見せる「険しさ、厳しさ」がにじみ出る顔つきも、その環境で生き抜くための適応の結果です。

特に元野良など苦労した経験のある保護猫を飼っている飼い主さんは「うちの子は今、本当に幸せだろうか」と悩むこともあるでしょう。そんなときには、猫の顔を見てみましょう。

いくら食べ物が豊富にあっても、緊張感が続く環境では猫の表情も硬くなります。人間との関係が良好であるのに顔つきが険しくなったら、小さな体調不良を隠している可能性もあります。喜怒哀楽の表現が少ない猫ですが、顔をよく見れば、その子の状態は意外なほど伝わってくるものです。