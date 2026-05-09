2日前のアストロズ戦で緊急降板

米大リーグのドジャースは8日（日本時間9日）、タイラー・グラスノー投手を「腰の痙攣」で負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。デーブ・ロバーツ監督の見立てから急転し、ファンからは悲鳴が上がった。

6日（同7日）のアストロズ戦に先発したグラスノー。2回の投球練習中にトレーナーを呼び、そのまま緊急降板していた。理由は腰痛だった。

ロバーツ監督は8日（同9日）のブレーブス戦前、グラスノーについて言及。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は自身のXに、「デーブ・ロバーツ監督は、タイラー・グラスノーのMRI検査で『重大な異常』は見られなかったとした。ドジャースは現在、グラスノーの状況を『様子見』としているとロバーツ監督は語った」「現時点では、グラスノーを負傷者リストに入れる予定はない」とつづっていた。

だが、事態が急転。試合2時間前の日本時間午前9時16分に、ドジャース公式Xが「右腕ポール・ガーベイスを昇格させ、右腕タイラー・グラスノーを腰の痙攣のため負傷者リストに入れた」と発表すると、ファンからは悲鳴が上がった。

「ショックだ。彼とスネルはいつも負傷している」

「笑うしかない。ロバーツがグラスノーはIL入りしないって言った直後にこれかよ。ロバーツ、マジで適当なやつだ」

「ええええええ、ウソだろ」

「ILリスト入りの状態ではないって言ってたじゃないかああああああ」

「グラスノーの怪我は大きな痛手だ。短期間の離脱で済んでほしい」

「展開早すぎだろ！」

グラスノーは今季7登板で3勝0敗、防御率2.72をマークしていた。



（THE ANSWER編集部）