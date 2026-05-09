【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は８日午後（日本時間９日未明）、ＳＮＳへの投稿で、ロシアとウクライナ双方が５月９〜１１日の３日間、一時停戦すると発表した。

１０００人規模の捕虜交換も行われるとしている。

トランプ氏は自身が一時停戦を要請し、ロシアのプーチン大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が同意したと説明した。停戦が「非常に長期にわたる戦争の『終わりの始まり』になることを願う」とも付け加えた。

ウクライナへの侵略を続けるロシアは８日、９日の旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日に合わせて一方的に宣言した２日間の停戦期間に入ったが、ウクライナは露側が攻撃を継続しているとして応じていなかった。

ゼレンスキー氏は８日、ＳＮＳで「ウクライナ人捕虜の命に比べて（モスクワ中心部の）赤の広場は重要ではない」と述べ、ロシアとの捕虜交換を条件に一時停戦に応じたことを認めた。また、ロシアで戦勝パレードが行われる時間帯に赤の広場を攻撃しないとする大統領令を発出した。これに先立ち、ウクライナと米国は７日、米フロリダ州で高官協議を行っていた。

ユーリー・ウシャコフ露大統領補佐官は８日、トランプ氏の提案を露側も受け入れると表明した。今回の停戦は、４月２９日に米露首脳が行った電話会談を受けたものだと説明した。

ロシアとウクライナは今年４月にもロシア正教の復活祭（イースター）に合わせて停戦したが、互いに相手が砲撃などの停戦違反を繰り返したと主張した。