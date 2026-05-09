11種20匹のワンちゃんたち

亀山真依アナウンサー「笑みがこぼれてしまいます。かわいいの大渋滞。今日来ているのは4月にオープンしたばかり、ゆめタウン光の森南館の1階にある『いぬカフェRio』です」

【写真を見る】赤ちゃんわんこの“モフモフ天国”

ゴールデンウィーク明けで少し憂鬱な気分を吹き飛ばす、幸せな空間をご紹介します。

店内で猫と触れ合える猫カフェはよく聞きますが、犬カフェはあまり聞き馴染みがないかもしれません。

亀山アナ「どうしても犬が飼えないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。私もその一人でしたので、すごくワクワクしています」

中に入ると…

この店は、飲み放題のドリンク料金に合わせて、10分ごとに料金が加算されていくシステム。

好きなドリンクを取って、犬たちがいる空間へと飛び込んでいきます。中に入ると、すぐに犬たちがお出迎えしてくれました。

亀山アナ「みんなすごく人懐っこくて、寄ってきてくれるんですよね」

店内には、ポメラニアンやチワワ、少し珍しいキャバリアやシュナウザーなど11種類20匹の犬がいます。

オープンしたてということで、犬たちはみんな0歳です。赤ちゃんだらけの癒やしの空間になっています。

とにかくかわいい

来店していた女の子に話を聞きました。

亀山アナ「ワンちゃんどうですか？」

女の子「かわいいです」

いつか犬を飼ってみたいとも話し、犬との触れ合いを存分に楽しんでいる様子でした。

店内は撮影OKとのことで、亀山アナはスマートフォンで犬たちの可愛らしい姿を収めていきます。

おいで！おいで！乗ってくれるかな…

亀山アナ「体が小さい子が多いので、床に座って高低差をなくしてあげると来てもらいやすくなるんですよね。おいで！おいで！乗ってくれるかな（ひざの上に犬が乗ってきて）本当に嬉しいです」

さらに多くの犬と触れ合いたい人には、おやつという“必殺技”があります。お店で一番高級で人気だというおやつを用意してもらいました。

ワンちゃんで視界が遮られる

桑原菜々子店長「ワンちゃん用のささみ、チュール、バナナチップスが入った3種盛りプレートでございます」

持ってきた途端に、ものすごい勢いで犬たちが集まってきました。

亀山アナ「もうモフモフ天国です。すごい勢いで元気いっぱいで、我を失ってます。本当にかわいいです」

犬にまみれる至福の時間を過ごすことができるようです。

桑原店長「猫ちゃんと触れ合える猫カフェはあっても、ワンちゃんと触れ合える犬カフェというのは少し珍しいので、『かわいい、また来ます』というお声をたくさんいただきました。動物と触れ合う楽しさをたくさんの人にこれからも広めていきたいと思っております」

亀山アナ「皆さんもぜひ、日々の疲れをワンちゃんに癒やしてもらってはいかがでしょうか」