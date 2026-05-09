『ドラゴンボールDAIMA』S.H.Figuartsに「スーパーサイヤ人3ベジータ」が登場
バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールDAIMA』より「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人3ベジータ-DAIMA-」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年1月発送予定。
2027年1月発送予定「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人3ベジータ-DAIMA-」(8,800円)
『ドラゴンボールDAIMA』より「スーパーサイヤ人3ベジータ」がS.H.Figuartsに登場。
姿が戻った状態で「スーパーサイヤ人3」に変身した「ベジータ」の新たな姿を立体化。S.H.Figuarts『ドラゴンボール』シリーズで培われた最新の可動構造を採用し、新規造形で製作されている。
交換用表情パーツは3種付属しており、劇中で見せた「ファイナルフラッシュ」が再現できるエフェクトパーツも付属。さらに、「S.H.Figuarts 孫悟空-DAIMA-」で使用可能な「交換用腕組みパーツ」も付属する。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
2027年1月発送予定「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人3ベジータ-DAIMA-」(8,800円)
姿が戻った状態で「スーパーサイヤ人3」に変身した「ベジータ」の新たな姿を立体化。S.H.Figuarts『ドラゴンボール』シリーズで培われた最新の可動構造を採用し、新規造形で製作されている。
交換用表情パーツは3種付属しており、劇中で見せた「ファイナルフラッシュ」が再現できるエフェクトパーツも付属。さらに、「S.H.Figuarts 孫悟空-DAIMA-」で使用可能な「交換用腕組みパーツ」も付属する。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション