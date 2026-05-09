生見愛瑠、新作『GTO』ヒロイン役に決定「まさか“先生役”とは思ってもいませんでした（笑）」
7月20日スタートする反町隆史主演ドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）のヒロイン役として、生見愛瑠の出演が発表された。生見のカンテレドラマ出演は初となる。
【別カット】『GTO』ヒロイン役の生見愛瑠
『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。28年ぶりの連続ドラマ復活となる今作では、時代背景や教育環境の変化を取り入れながら「令和の教育現場」で教師として生徒や保護者と向き合う人間の葛藤や成長が、より繊細に描かれていくこととなる。
生見は鬼塚英吉（反町隆史）が担任を務めるクラスの副担任で古典教師の柏原実央を演じる。本作が「初の教師役」への挑戦でもある生見が演じる柏原は、合理的で効率を重視し、何でもそつなくこなせる優秀な一面を持つが、トラブルを起こさないことを優先し、生徒や同僚とも一定の距離感を置き、感情を表に出すことを避けてきた。そんな柏原が、型破りな教師・鬼塚英吉と同じクラスを受け持つことに。鬼塚の“お目付け役”になるかと思いきや、鬼塚に対し「好きにやればいいんじゃないですか。担任は鬼塚先生なんだし」と突き放す発言をするなど、どこか冷めた態度を取ることも。
『GTO』のヒロイン役といえば、1998年版では冬月あずさ役を松嶋菜々子が演じ、常識にとらわれない鬼塚の行動に戸惑いながらも、その行動の裏に隠された生徒への愛や信念を次第に理解し、鬼塚を支える存在として物語に欠かせない役割を担ってきた。28年ぶりの連続ドラマとなる今作では、“鬼塚の新たなバディ”となる生見演じる柏原が、鬼塚と相対していくことで、“教師としての在り方”や“生徒と向き合う覚悟”を問われ、どのように変化していくのか。
生見は「青春時代に見ていたときは『生徒役』をやってみたかったのですが、そこを通り越してまさか『先生役』を演じるとは思ってもいませんでした（笑）。ヒロインというポジションに、正直プレッシャーも感じていますが、今は不安よりもワクワクのほうが大きいです」とメッセージを寄せた。
ドラマ『GTO』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月20日より毎週月曜22時放送。
※生見愛瑠のコメント全文は以下の通り
＜コメント全文＞
■生見愛瑠
『GTO』は学生時代に再放送で拝見していたので、作品に参加できると聞いて「本当に私でいいんですか？」と驚きましたし、とても嬉しかったです。青春時代に見ていたときは「生徒役」をやってみたかったのですが、そこを通り越してまさか「先生役」を演じるとは思ってもいませんでした(笑)。ヒロインというポジションに、正直プレッシャーも感じていますが、今は不安よりもワクワクのほうが大きいです。
私が演じる柏原実央は、どこか一歩引いたところに立ち、独特の空気感を持っている人物で、これまでにあまり演じたことがないタイプです。私自身、友達から「何を考えているか分からない」と言われることがよくあって（笑）。そういう部分は少し似ているかなと思います。
主演の反町さんは撮影現場でもずっと“鬼塚先生”のままという印象で、包容力があり、でもどこか少年っぽさも感じます。生徒役の皆さんは、想像していた以上にしっかりしていて、自分が人見知りしている場合じゃないと思いました。クランクアップまでには、もっと仲良くなれたらいいなと思っています（笑）。
自分が青春時代に見た作品が、またこうして帰ってくることが本当に嬉しいです。私自身、全力で作品に向き合っていきますので、お友達やご家族など、いろいろな世代の方と一緒に見ていただけたらと思います。
【別カット】『GTO』ヒロイン役の生見愛瑠
『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。28年ぶりの連続ドラマ復活となる今作では、時代背景や教育環境の変化を取り入れながら「令和の教育現場」で教師として生徒や保護者と向き合う人間の葛藤や成長が、より繊細に描かれていくこととなる。
『GTO』のヒロイン役といえば、1998年版では冬月あずさ役を松嶋菜々子が演じ、常識にとらわれない鬼塚の行動に戸惑いながらも、その行動の裏に隠された生徒への愛や信念を次第に理解し、鬼塚を支える存在として物語に欠かせない役割を担ってきた。28年ぶりの連続ドラマとなる今作では、“鬼塚の新たなバディ”となる生見演じる柏原が、鬼塚と相対していくことで、“教師としての在り方”や“生徒と向き合う覚悟”を問われ、どのように変化していくのか。
生見は「青春時代に見ていたときは『生徒役』をやってみたかったのですが、そこを通り越してまさか『先生役』を演じるとは思ってもいませんでした（笑）。ヒロインというポジションに、正直プレッシャーも感じていますが、今は不安よりもワクワクのほうが大きいです」とメッセージを寄せた。
ドラマ『GTO』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月20日より毎週月曜22時放送。
※生見愛瑠のコメント全文は以下の通り
＜コメント全文＞
■生見愛瑠
『GTO』は学生時代に再放送で拝見していたので、作品に参加できると聞いて「本当に私でいいんですか？」と驚きましたし、とても嬉しかったです。青春時代に見ていたときは「生徒役」をやってみたかったのですが、そこを通り越してまさか「先生役」を演じるとは思ってもいませんでした(笑)。ヒロインというポジションに、正直プレッシャーも感じていますが、今は不安よりもワクワクのほうが大きいです。
私が演じる柏原実央は、どこか一歩引いたところに立ち、独特の空気感を持っている人物で、これまでにあまり演じたことがないタイプです。私自身、友達から「何を考えているか分からない」と言われることがよくあって（笑）。そういう部分は少し似ているかなと思います。
主演の反町さんは撮影現場でもずっと“鬼塚先生”のままという印象で、包容力があり、でもどこか少年っぽさも感じます。生徒役の皆さんは、想像していた以上にしっかりしていて、自分が人見知りしている場合じゃないと思いました。クランクアップまでには、もっと仲良くなれたらいいなと思っています（笑）。
自分が青春時代に見た作品が、またこうして帰ってくることが本当に嬉しいです。私自身、全力で作品に向き合っていきますので、お友達やご家族など、いろいろな世代の方と一緒に見ていただけたらと思います。