表情を変えて楽しめる、セガ フェイブの「ふわぷち デフォルメフィギュア」に、『名探偵コナン』から「安室透」と「怪盗キッド」が登場。

「安室透」と「怪盗キッド」をかわいく立体化したフィギュアは、集めても飾っても連れ歩いても楽しい、キャラクターグッズです☆

セガ フェイブ「名探偵コナン ふわぷち デフォルメフィギュア 安室透・怪盗キッド」

予約受付期間：2026年4月24日(金)17:00〜6月16日(火)23:59

※「S-FIRE」公式サイト、「セガ フェイブ ストア」では2026年5月7日（木）より予約受付開始

お届け予定：2026年12月

仕様：ABS、PVC

価格：各3,080円（税込）

対象年齢：15歳以上

発売元：株式会社セガ フェイブ

セガ フェイブのホビーブランド「S-FIRE（エスファイア）」から、新作フィギュア製品として「ふわぷち」デザインでデフォルメした「安室透」と「怪盗キッド」が登場。

「名探偵コナン ふわぷち デフォルメフィギュア 安室透」「名探偵コナン ふわぷち デフォルメフィギュア 怪盗キッド」の予約受付が順次スタートしています。

「ふわぷち」は、イラストレーター・三月八日さんとセガの共同デザインブランドです。

三月八日さんが描く、愛らしい目が特徴のイラストをもとにセガがぬいぐるみやフィギュアなどを多数グッズ化しています！

「ふわぷち デフォルメフィギュア」は、かわいいデザインで表情やポーズを変えて楽しめるギミック付き。

「飾って」「集めて」「遊んで」「いっしょにお出かけして」と、自由に楽しめるフィギュアです☆

名探偵コナン ふわぷち デフォルメフィギュア 安室透

サイズ：全高約8cm

『名探偵コナン』に登場する人気キャラクター「安室透」を、ふわぷちデザインでフィギュア化。

愛らしいデフォルメデザインで、顔の向きや手を動かしてポージングを楽しめます！

フェイスパーツは両面プリントになっており、入れ替えれば表情がチェンジ。

ポーズと表情を変えて、好みの組み合わせで飾れます。

また、一緒にお出かけしやすい、手のひらサイズのフィギュアなのもポイントです☆

名探偵コナン ふわぷち デフォルメフィギュア 怪盗キッド

サイズ：全高約10cm

白いタキシードとシルクハットが目を引く「怪盗キッド」をフィギュア化。

マントやモノクルもしっかり再現されています！

表情チェンジが楽しめるのも、このフィギュアの魅力。

不敵に笑う表情にもでき、ポージングとの組み合わせも楽しいギミックです。

手のひらサイズで持ち運びしやすく、出先でも楽しめます☆

「安室透」と「怪盗キッド」を、かわいらしいデザインでフィギュア化。

セガ フェイブの「名探偵コナン ふわぷち デフォルメフィギュア 安室透・怪盗キッド」は、2026年4月24日より予約受付中です！

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

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