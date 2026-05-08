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カウンセラーが指摘する「公がわからない人」が増加した社会の罠

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カウンセラー・作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネルで「【徹底解説】公のわからない人が急増した理由7選／他人や会社の迷惑を考えない人の心の内とは？」を公開した。動画では、公共交通機関での迷惑行為やSNSへの不適切投稿など、公の概念が欠如した人々が増加している背景について、7つの視点から詳細に解説している。



Ryota氏はまず、ネットやSNSの普及による影響を指摘し、「他人をネット上の人みたいに感じている」と語る。アイコンや記号でのやり取りが増えたことで、他者の感情や存在をリアルに実感できなくなっているという。また、SNSを「自分の私的空間」と誤認し、全世界に向けた発信であるにもかかわらず、自室にいるような感覚で不用意な投稿をしてしまう危険性に警鐘を鳴らした。



さらに、少子化やスマートフォンの普及による「身近な公の体験不足」にも言及。かつては家族間で大皿料理を取り分けたり、1台のテレビを譲り合って視聴したりする中で、自然と「公」の意識や我慢を学んでいたと説明する。しかし、現在は一人一台の環境が当たり前となり、共有物を他者と使う経験が失われつつある。加えて、便利ツールのアルゴリズムによって自分の好む情報ばかりに触れることで、「自分で考える能力落ちてますから」と、自ら判断する力が低下している現状を危惧した。



最後にRyota氏は、こうした公がわからない人はどこにでもいるとして、不用意に近づかないなどの自衛策を提示。同時に、自分自身もSNSなどに投稿する際は、「これは本当に言って大丈夫なのか、本当に書いて大丈夫なのかって認識して行動していくってことです」と述べ、一人ひとりが公の意識を再確認することの重要性を訴えかけた。