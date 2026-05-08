マクドナルドが展開する「ほんのハッピーセット」から、2026年第3弾が登場！

シールを使って自分だけの絵本を創作できるシールブック「スイミー」と、運ぶ乗りものが盛りだくさんのミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」が発売されます。

マクドナルド「ほんのハッピーセット」シールブック「スイミー」／ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」

©Shogakukan 2026

価格：510円(税込)〜

発売日：2026年5月15日(金)〜約8週間(予定)

販売時間 ： 全営業時間中

販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

2026 年「ほんのハッピーセット」第3弾として、シールブック「スイミー」と、ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」が新たに登場。

シールブック「スイミー」は、50匹以上の小さな魚シールを使って「スイミーたちが大きな魚になる」シーンを自分の手で再現できたり、好きな箇所にシールを貼って自分だけのオリジナル絵本が作れるマクドナルドオリジナル版の絵本です。

ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」は、普段なかなか目にすることがない空や道路、線路、海などで活躍する「さまざまな運ぶ乗りもの」の図鑑。

日本全国そして海外から、生活に必要なあらゆるものを運ぶ力持ちの乗りものが大集合します。

クイズもお楽めるほか、スマートフォンで楽しめるデジタルゲーム付きです。

シールブック「スイミー」

Copyright ©2026 by Blueandyellow,LLC Licensed by Cosmo Merchandising

小さな黒い魚スイミーが、広い海の中で仲間やさまざまな生き物と出会いながら成長していく物語。

Copyright ©2026 by Blueandyellow,LLC Licensed by Cosmo Merchandising

大きな魚におびえる仲間たちに勇気を与え、知恵を使って力を合わせることの大切さを伝えます。

美しい版画風の絵とともに、協力することの意味をやさしく描いた名作絵本です。

Copyright ©2026 by Blueandyellow,LLC Licensed by Cosmo Merchandising

50匹以上の小さな魚シールを使って「スイミーたちが大きな魚になる」シーンを自分の手で再現したり、好きなページに貼って、自分だけのオリジナル絵本を作れます。

ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」

©Shogakukan 2026

「小学館の図鑑 NEO 新版 乗りもの」を元に作成したハッピーセットオリジナル版。

©Shogakukan 2026

生活に必要なさまざまなものを「運ぶ乗りもの」を切り口に、空や道路、線路、海などで活躍する飛行機やトラック、貨物列車、船などのしくみや役割を学びながら、普段なかなか見ることのできない、生活を支える物流の世界にふれることができます。

©Shogakukan 2026

図鑑に貼り付けられるシールが付属するほか、スマートフォンを使って、決められた場所に、貨物を運ぶゲームや乗りものに関するクイズも楽しめます。

シールを使って自分だけの絵本を創作できるシールブックと、運ぶ乗りものが盛りだくさんのミニ図鑑。

マクドナルド「ほんのハッピーセット」シールブック「スイミー」と、ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」は、2026年5月15日より販売開始です☆

※数量に限りがあるため、なくなり次第終了となります

※「絵本」と「ミニ図鑑」はおよそ2ヶ月で次のシリーズへと切り替わっていく予定です

※ミニ図鑑はハッピーセット用に作成された小さいサイズの図鑑です

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