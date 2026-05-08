男性陣だけで結束を深めるメンバーの態度に対し、エリナが「恋愛番組じゃない」「女性に失礼」と不満を爆発させた。

【映像】女性陣の不満が爆発！大喧嘩した実際の映像

5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

最終日、リビングに全員が集まると、「修学旅行みたいだった」「楽しかった」などと固い絆で結ばれた男性陣に対し、女性陣から不満が噴出した。エリナは「今回はさ、メンズの絆が深まった回みたいな時間だったなって正直思う。趣旨目的違くない？みたいな。そこにやりづらさめっちゃ感じてる」と不満をぶつけると、スタジオのひろゆきは笑いながら「正しい！」とコメント。

あさも「男、最高」「何時まで飲んだ」みたいなノリが多かったと言うと、エリナは「何しに来たんだろう」と疑問を口に。はるかも「それを私たちに言ってきてどうするんだろうっていうのはあった」と本音をぶちまけた。

「内輪ネタ」のノリをかましてきた男性陣に対して女性陣の不満がたまっているようで、エリナは「恋愛番組じゃなくない？みたいな。女性に対してバリ失礼やん、っていうのにだんだん正直冷めてきた」と、本来の目的である恋愛を置き去りにしたかのような空気感に苦言を呈した。

突如爆発した不満にスタジオのアレン様も「愚痴大会になってるよね」と同調。ひろゆきは「その正直さは必要」と楽しむ様子を見せるも、玉城ティナは「でもそこで女子同士が固まって文句言うとよくない気が…」と、修羅場の予感に緊張が走った。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。