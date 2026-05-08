『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の日本最速“前夜祭”上映が開催されることが決定した。公開前日の2026年5月21日（木）19時より、全国5都市7劇場で一斉上映される。

本作は、2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりに映画館で公開される「スター・ウォーズ」最新作。5月22日（金）の日米同時公開を前に、一足早く本編を鑑賞できる機会として前夜祭上映が実施される。

上映は5月21日（木）19時スタート。対象劇場は、TOHOシネマズ日比谷（IMAX®）、TOHOシネマズ六本木ヒルズ（ドルビーアトモス）、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい（フレックスサウンド）、TOHOシネマズ梅田（ドルビーアトモス）、ミッドランドスクエアシネマ（ドルビーシネマ）、ローソン・ユナイテッドシネマ札幌（IMAX®）、ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13（IMAX®）の7館。北海道、東京、神奈川、大阪、福岡の5都市で同時開催となる。

今回は、IMAX®、ドルビーシネマ、ドルビーアトモス、フレックスサウンドといった各劇場の上映環境が用意されており、フォーマット面でも前夜祭らしい編成となっている。ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらいがある横浜・みなとみらい周辺では、「スター・ウォーズの日」を記念した特別展示も展開中だ。

さらに、前夜祭来場者全員に、この日限りの特別ポスターが配布される。5月4日の「スター・ウォーズの日」に解禁された本ポスタービジュアルを使用したもので、マンダロリアンとグローグーに加え、ジャバ・ザ・ハットの息子ロッタ、ハット族の双子ハット・ツインズも描かれている。

本作を手がけたジョン・ファヴロー監督は、10歳の時に『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』を映画館で観た経験が、自身の人生を大きく変えたと語っている。そのうえで本作について、「『スター・ウォーズ』を観ている、観ていないに関わらずお楽しみいただける作品です」と説明。初めて観る人でも物語に入っていける作品を意識しているとしている。

父子を超えた絆で結ばれたマンダロリアンとグローグーの新たな冒険を、公開前日に劇場で体験できる最高の機会だ。『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』一般公開は2026年5月22日。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』日本最速“前夜祭”上映 概要

日時

5/21（木）19:00 上映開始

開催劇場

1）TOHO シネマズ日比谷（IMAX®）

2）TOHO シネマズ六本木ヒルズ（ドルビーアトモス）

3）ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい（フレックスサウンド）

4）TOHO シネマズ梅田（ドルビーアトモス）

5）ミッドランドスクエアシネマ（ドルビーシネマ）

6）ローソン・ユナイテッドシネマ札幌（IMAX®）

7）ユナイテッド・シネマ キャナルシティ 13（IMAX®）

上映バージョン

2D字幕版

前夜祭分チケット販売について

5/14（木）0:00～（＝5/13（水）24:00～）

※チケット販売の詳細につきましては、上映劇場までお問い合わせください

前夜祭限定 来場者プレゼント

・特別ポスター（A3サイズ）